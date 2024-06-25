В результате изучения личностей террористов, совершивших нападение на церковь и синагогу в Дербенте, эксперты смогли подтвердить, что тактика вербовки, используемая радикальными группировками, изменилась. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра проблема Кавказа и региональной безопасности МГИМО, историк и исламовед Ахмет Ярлыкапов.

По его словам, с середины 2010-х годов террористы стали вербовать людей не из бедных слоев населения, а, в частности, из семей чиновников, которые сами могут обеспечить себя.

Еще в 2016 году Ярлыкапов совместно с коллегами установил, что 80% лиц, прошедших вербовку радикальными группировками, были детьми чиновников, полицейских, а также людей, имевших уважение в обществе.

«Сейчас мы видим тот же состав среди тех, кто совершил атаку: родственники главы района, в целом довольно успешные люди», — сказал исследователь.

Он отметил, что обращение экстремистов к среднему классу было зафиксировано не только в Дагестане — это явление характерно для всего Северного Кавказа.

Ярлыкапов назвал такую тенденцию «нездоровой», а также рекомендовал сменить подход к решению этой задачи.

«Вероятно, причина в том, что люди сталкиваются с проблемами, такими как «стеклянный потолок», когда они не могут продвигаться дальше в своей карьере, когда достигают определенного предела, а также с проблемами коррупции и так далее», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» считает, что вербовка таких лиц террористическими группировками «опередила их» экспертное сообщество в оценке ситуации, происходящей на Кавказе.