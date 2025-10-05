Известный камчатский гид и альпинист Виктор Вавиленок погиб при восхождении на вулкан Вилючинский 4 октября, сообщает телеграм-канал «Новости Камчатки | 41 Регион». Из троих участников несогласованного подъема выжила только одна туристка.

Вавиленок состоял в Камчатской федерации альпинизма и скалолазания. По словам знакомых гида, у него был богатый опыт восхождения на вулканы, пишет Kamchatka.aif.ru. При этом в туристических кругах отмечали, что он «был склонен к принятию рискованных решений», утверждает издание.

Как пишет «41 Регион», туристы отмечали опытность и неутомимость Вавиленка, готовность поддержать. «Неимоверно чудесный, если куда идти в следующий раз, то только с ним», — приводит телеграм-канал один из отзывов о гиде.

Виктору Вавиленку было 60 лет, уточняет телеграм-канал Shot. Одним из его последних подъемов было восхождение на Ключевскую сопку в апреле.

В ноябре 2003 году при восхождении на Козельский вулкан погиб 24-летний Николай Трухов, входивший в группу под руководством Вавиленка, пишет Kamchatka.aif.ru со ссылкой на материалы спортивно-технической комиссии Федерации альпинизма России по разбору несчастных случаев.

Инцидент произошел во время продвижения группы к месту ночлега. В этот день был порывистый ветер, маршрут проходил по обледенелым скалам. Трухов случайно зацепился «кошкой» за гамашу, упал и покатился вниз. Вавиленок бросился наперерез, но тоже покатился вниз. Оба альпиниста остановились только на выкате склона, где уже находились другие участники группы.

Трухов был в сознании, но жаловался на боли в спине. Вавиленок при падении получил переломы голеней и находился в шоке. Пока товарищи альпинистов ходили за носилками, Трухов выпил чая из термоса и принял таблетку баралгина, но позже его состояние ухудшилось. При транспортировке до домика он потерял сознание и умер.

Согласно документам, Трухов получил тупые травмы грудной клетки и брюшной полости. Его смерть наступила от тромбоза крупных сосудов. Комиссия пришла к выводу, что Трухов получил травмы «при падении по собственной неосторожности на фоне утомления», а несчастному случаю способствовали опасный путь спуска и «отсутствие контроля за состоянием Трухова со стороны инструктора Вавиленка».

Смертельное восхождение на Вилючинский

По предварительным данным, 4 октября Виктор Вавиленок вел двух туристок 27 и 34 лет, хотя с 1 июля восхождения на вулкан Вилючинский запрещены из-за частых камнепадов. Гид сорвался «в двойке» с 27-летней девушкой, которая позже скончалась из-за множественных травм. Как пишет «41 регион», речь идет о Таисии Х., которая активно путешествовала по Камчатке и делилась впечатлениями в соцсетях.

Тела погибших спустили в базовый лагерь и передали следователям, сообщил глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев.

Единственную выжившую участницу подъема спасатели всю ночь эвакуировали в безопасную зону. Она не получила травм, но сильно переохладилась, поэтому не могла передвигаться самостоятельно. Медики осмотрели ее на высоте 1,5 тыс. м, затем на носилках спустили к подножию вулкана.

Пострадавшую госпитализировали в Елизовскую районную больницу — она получила сильное обморожение и находится в реанимации. Врачи оценивают состояние женщины как стабильно тяжелое.

«Сейчас она получает весь необходимый комплекс медицинской помощи, проводится отогревание и поддерживающее лечение», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Елизовской районной больницы.

«Правила всегда пишутся кровью»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что восхождение туристов на вулкан Вилючинский 4 октября было несогласованным. Для их спасения задействовали почти 50 человек, включая сотрудников МЧС, Краевого центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и центра медицины катастроф.

Солодов отметил, что группа туристов грубо нарушила правила восхождения: не зарегистрировалась в МЧС, проигнорировала факт закрытия маршрута и неблагоприятный сезон для покорения Вилючинского вулкана.

Губернатор отметил, что это не первый подобный случай, поэтому, по его словам, необходимо взыскивать компенсацию за расходы властей на операции по спасению туристов. Он поручил подготовить и внести соответствующую инициативу в Госдуму.

«Мы знаем, что в таких ситуациях правила всегда пишутся кровью. Надеюсь, данная история послужит уроком для всех туристов, кто в дальнейшем захочет острых ощущений на экстремальных маршрутах Камчатки, и здравый смысл и финансовая ответственность будет предостерегать от риска для здоровья и жизни», — заявил Солодов.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев рекомендовал всем путешественникам задуматься, стоят ли две утраченные жизни подъема на Вилючинский вулкан.

«Безусловно, не стоили. Поэтому прошу вас, будь осторожны. Не надо ходить в горы, когда в Камчатском крае объявлена сейсмоопасная ситуация. Берегите себя», — призвал он.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (ч. 3 ст. 109 УК). Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки.