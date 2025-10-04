Три человека сорвались с высоты при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, группа была не зарегистрирована. Спасатели обнаружили двух пострадавших, ведутся поиски третьего туриста, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Обновление. Один из пострадавших туристов погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. В пресс-службе ведомства добавили, что девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии, рядом с ней остаются спасатели. Позже в МЧС сообщили, что третью участницу восхождения также удалось найти, ее спускают с вулкана.

«По предварительным данным, во время восхождения три человека сорвались с высоты и не могут самостоятельно продолжить путь», — говорится в сообщении МЧС России.

Как сообщили в МЧС, одному из участников группы удалось вызвать спасателей. Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что звонок поступил в 16:55 (7:55 мск).

К месту происшествия вылетел вертолет с медиками и спасателями. Они высадились на высоте 1,5 тыс. м и отправились на поиски туристов.

Позже Лебедев сообщил, что спасатели дошли до двух туристов, начинается подготовка к их спуску. По словам министра, пострадавшим требуется медицинская помощь, но из-за плохой связи точный характер полученных травм пока не установлен.

В Камчатском территориальном центре медицины катастроф ранее сообщили ТАСС, что у двоих пострадавших травмы рук и ног.

Вулкан Вилючинский расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, за Авачинской бухтой. Это потухший вулкан, его высота — 2173 м над уровнем моря.

«Закрыли маршрут — нечего по нему ходить»

Спасательная операция продолжается, ведется поиск третьего туриста, сообщил Лебедев.

«Основная группа поднимается», — написал камчатский министр.

В то же время ТАСС пишет со ссылкой на источник в экстренных службах, что поисковая операция была приостановлена на темное время суток.

«Медики остались вместе со спасателями на вулкане до утра. Вертолет улетел, утром вернется», — сказал собеседник агентства.

Всего в спасательной операции задействованы 45 человек. В частности, к вулкану движется наземная группировка спасателей в составе 23 человек.

По словам Лебедева, группа туристов не была зарегистрирована, а маршрут, по которому они поднимались, был официально закрыт с 1 июля 2025 года.

«Не рекомендуется подниматься на этот вулкан. <…> Жаль, что никто в толк брать не хочет — идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему ходить. Сейсмопасная ситуация в крае… обвалы могут быть в любую секунду. ЧС по этому поводу введен. День Вулкана отменили… Неужели мало знаков?»,ё — написал министр.

В МЧС также предупреждают, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с землетрясением. Продолжаются афтершоки, поэтому находиться в это время в горах небезопасно.

Телеграм-канал Baza отмечает, что подъем на вершину Вилючинского вулкана проходит по крутым склонам, в связи с чем у туристов нередко возникают проблемы с дыханием во время восхождения.