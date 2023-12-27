Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти службу в Российском университете спецназа в Гудермесе, где организованы ускоренные курсы подготовки добровольцев для участия в боевых действия на Украине. По словам руководителя республики, это поможет знаменитостям «реабилитировать себя в глазах общественности».

«Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации тренировок [добровольцев], в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — отметил Кадыров.

Он считает, что это поможет понять, «какими принципами руководствуются настоящие патриоты» России, а также станет действием, которое доказывает «патриотизм и сопереживание в трудный для страны период».

«Простить можно любого, главное, чтобы искренность была не на словах, а на реальном деле», — заключил Кадыров.

Днем 27 декабря телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что проблемы у участников «голой» вечеринки Ивлеевой начались после того, как на кадры с мероприятия обратили внимание военнослужащие, принимающие участие в военной операции на Украине, а также президент России Владимир Путин.

Телеграм-канал отмечал, что главе государства снимки могли «не понравиться», после чего и последовала волна извинений со стороны российских артистов. Также Baza утверждает, что участников вечеринки проинформировали о том, что теперь их ждут «большие проблемы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил журналистов не обсуждать с ним вечеринку Ивлеевой. «Что касается вечеринки — прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — подчеркнул он.

«Почти голая» вечеринка Ивлеевой и ее последствия

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней участвовали российские звезды, в числе которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган, Глюк’OZA и другие. Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ*-пропаганды. По данным телеграм-канала Baza, снимки и ролики с мероприятия увидел президент России Владимир Путин.

Ивлеева опубликовала несколько роликов с объяснениями и извинениями в связи с последствиями ее «голой» вечеринки. Аналогичные видео записали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Журналистка также выступила против требований бойкотировать звезд, которые участвовали в мероприятии. По словам Собчак, «отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии ― это глупость».

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России