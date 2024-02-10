В ночь на 10 февраля наступил год Деревянного Дракона по лунному календарю. В честь праздника в Москве впервые открылся фестиваль «Китайский Новый год». Для гостей организовали мастер-классы по игре в го, игры про панд и места для фотосессий с китайской атрибутикой. Чем еще заняться в Новый год по восточному календарю — в материале RTVI.

Новый год по восточному календарю начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния — отмечают его на протяжении 15 дней. Одна из китайских новогодних традиций — наклеенные на окна красные картинки с узорами и иероглифами. Как отмечается в телеграм-канале посольства КНР в России, чаще всего встречается надпись «Фу», которая переводится как «счастье».

В преддверии китайского Нового года международные организации по исследованию, разведению и охране панд собрали 24 детенышей животного и организовали с ними новогоднюю фотосессию. Так зверьки «поздравили» китайцев с наступающим праздником. Всего, по данным посольства КНР в России, на главных улицах Пекина более 250 тыс. фонарей, декоративных светильников и других украшений.

Погрузиться в атмосферу китайского праздника можно прямо в центре Москвы — фестиваль, посвященный году Деревянного Дракона, продлится до 18 февраля. На улицах столицы можно будет увидеть китайские украшения и поучаствовать в различных интерактивах.

Праздничный маршрут пролегает от Камергерского переулка до ярмарки на Тверской площади, а далее по световому тоннелю Тверского бульвара, украшенному в традиционных цветах КНР, к Новому Арбату, где можно познакомиться с китайской культурой и поучаствовать в чайной церемонии.

Работающие на ВДНХ сотрудники полиции специально к празднику выучили новогодние поздравления на китайском. На территории выставочного центра 10 февраля проходят тематические мероприятия, программа которых сосредоточена вокруг выставки-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» в павильоне №22. Посетителей ждут костюмированные шествия, традиционные танцы китайского льва и выступления артистов.

Кроме того, в честь праздника у всех желающих есть шанс бесплатно попасть в Московский зоопарк — для этого необходимо одеться в костюм панды. Также бесплатный проход доступен посетительницам с именем Екатерина — тезкам панды Катюши, живущей в столичном зоосаду.

Сама она тоже не осталась в стороне от праздника — сотрудники Московского зоопарка в честь китайского Нового года подарили Катюше бамбукового дракона и торт с лакомствами.

Китайские лакомства в праздничные дни могут отведать посетители более сотни московских ресторанов, присоединившихся к отмечанию Нового года по лунному календарю.

В Санкт-Петербурге в честь китайского Нового года включили красную подсветку сводов Троицкого моста, полюбоваться которой можно будет до 24 февраля, а Эрмитаж пригласил посетителей поучаствовать в тематическом квесте — отыскать всех драконов в экспозиции китайского искусства. Праздничный фестиваль стартовал в городе еще в конце января и продлится до 16 февраля, в его программу входят более 50 различных мероприятий.

С праздником всех российских буддистов поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что китайский Новый год символизирует «добрые надежды и ожидания, стремление к гармонии и чистоте помыслов». Буддийские организации в России, по словам Путина, проводят большую «просветительскую, образовательную и благотворительную работу», а также «поддерживают участников специальной военной операции и их семьи».

«И конечно, важен вклад российских буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога», — заключил президент.

Наступление китайского Нового года отметили и жители Тувы. Глава республики Владислав Ховалыг опубликовал в своем телеграм-канале снимки, на которых запечатлено как местные жители сжигают еду для удовлетворения аппетита духов, оберегающих регион.

«Тува славится своей культурой и красотой обычаев. Национальные праздники объединяют представителей разных народов и вероисповеданий. Вот и сегодня вместе с земляками и гостями нашей республики встретили первый день Нового года по лунному календарю», — написал Ховалыг.

Глава Бурятии Алексей Цыденов записал видеообращение к жителям республики на двух языках, русском и бурятском. Он пожелал населению «благоволение и доброту» в новом году и напомнил, что старинные легенды изображают Дракона как символ мудрости и «непобедимости».

Правительство Калмыкии пригласило всех желающих отметить наступление Белого Месяца по бурятским, тувинским и калмыкским традициям на форуме «Россия» на ВДНХ. В воскресенье, 11 февраля, там пройдут тематические мероприятия, включая лекцию представителя Центрального Духовного управления буддистов геше Йонтена «Буддийский путь к счастью» и праздничный концерт.

Представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батр-лама встретил Новый год по лунному календарю с десантниками из Бурятии в зоне проведения военной операции, прочитал «защитные» молитвы, подарил обереги и отведал блюда традиционной кухни за праздничным столом.

Символ китайского Нового года

Всего в китайском гороскопе 12 знаков зодиаков — у каждого Нового года есть свое животное-покровитель. В этот раз им стал Зеленый Деревянный Дракон, который до этого покровительствовал в 1964 году.

В восточном календаре дракон — единственное мифическое животное. После революции в Китае его предлагали заменить на панду, поскольку дракон считался символом императорской власти. Однако местные жители оказались против такой инициативы.

К тому же, для китайцев дракон — самый мощный символ. Год под его покровительством связывают с успехами в карьере, улучшением финансового положения и созданием семьи. Издание Quartz отмечает, что в связи с этим китайцы часто вступают в браки за несколько лет до того, как наступит год Дракона, чтобы зачать ребенка, который родится под покровительством «благоприятного знака».

Кроме того, по данным Национального бюро экономических исследований, школьники, рожденные в год Дракона, получают более высокие баллы на вступительных экзаменах в среднюю школу, чем их сверстники. Однако Quartz указывает, что такой эффект может быть психологическим.