Фрунзенский районный суд Владивостока заочно приговорил бизнесмена Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн рублей, сообщил Следственный комитет (СК) России. Аналогичное наказание ранее запросило гособвинение.

Срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Кана.

Предприниматель, которого называют «крабовым королем», был признан виновным по трем статьям:

ч. 1 ст. 210 УК (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений);

ч. 4 ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей);

п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов).

Суд также постановил взыскать с Кана 4,2 млрд рублей за контрабанду краба. Кроме того, рыбопромышленнику запрещено заниматься внешнеэкономической деятельностью на три года с ограничением свободы на два года.

РИА Новости отмечает, что дело рассматривалось судьей единолично.

По версии следствия, Олег Кан создал преступное общество, участники которого в период с 2014 по 2019 год незаконно переместили более 3,3 тыс. тонн живого караба из России в Японию, Корею и КНР. Доход от его реализации превысил 4,2 млрд рублей.

Также Кан обвинялся в уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 9 млрд рублей и уплаты налогов путем дробления бизнеса на сумму свыше 3,69 млрд руб.

СК указывает, что подконтрольные Кану структуры активно препятствовали следствию. В частности, неоднократно принимались попытки по выводу из российской юрисдикции и передаче третьим лицам финансовых и коммерческих активов, которые были пресечены.

Кан скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. Продолжается расследование в отношении других участников преступного сообщества.

Это не первый приговор в отношении Кана. В апреле 2024 суд приговорил предпринимателя к 17 годам колонии по делу об организации в 2010 году убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК) владивостокского предпринимателя Валерия Пхиденко.

Представители Кана заявляли, что тот якобы умер в 2023 году во время заседания суда. В Генпрокуратуре назвали информацию о смерти «крабового короля» инсценировкой.