Обвинение запросило 24 года колонии строгого режима и штраф в размере 5 млн рублей для сахалинского предпринимателя Олега Кана по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму более 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости 29 октября.

Запрошенный обвинением срок включает в себя 17 лет колонии строгого режима, которые Кан получил в 2024 году по делу об организации убийства предпринимателя, совершенного в 2010 году во Владивостоке.

В ходе прений сторонпредставитель прокуратуры заявил, что вина рыбопромышленника полностью доказана. Помимо наказания в виде тюремного срока и штрафа, гособвинитель попросил лишить предпринимателя прав на руководство учреждениями, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на три года.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока, где проходит слушание дела, уточнили, что срок наказания будет исчисляться с момента задержания Кана. Сам предприниматель, которого СМИ называют «крабовым королем», находится в международном розыске.

Адвокат Кана Евгений Ефимчук заявил о намерении добиваться оправдания подзащитного, но отказался комментировать выступление представителя обвинения, пишет «Коммерсантъ». Он сообщил изданию, что защита изложит свою позицию в ходе продолжения прений сторон. Следующее заседание суда запланировано на 10 ноября.

Уголовные дела против Олега Кана

В отношении Олега Кана возбуждено несколько уголовных дел. Предприниматель обвиняется в создании преступного сообщества (ч. 1 ст 210 УК), контрабанде более 3 тыс. тонн живого краба в Японию, Китай и Южную Корею и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст 194 УК), а также налогов на общую сумму свыше 3,69 млрд рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК).

Следствие считает, что в период с 2014 по 2019 год Кан вывозил стратегически важные морские биоресурсы за рубеж, тогда как при экспорте краба заявленная цена значительно превышала фактическую. Как утверждается, доходы обвиняемый направлял на финансирование деятельности принадлежащих ему компаний и созданного им преступного сообщества. В то же время предприниматель уходил от уплаты налога на прибыль и НДС, говорится в обвинительном заключении.

В апреле 2024 суд приговорил Кана к 17 годам колонии по делу об организации в 2010 году убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК) владивостокского предпринимателя Валерия Пхиденко. По версии следствия, «крабовый король» подозревал его в причастности к покушению на свою жизнь в 2005 году и впоследствии отомстил.

В марте 2024 года представитель Кана заявил, что предприниматель якобы скончался в 2023 году во время заседания Арбитражного суда Приморского края, и попросил в связи с этим закрыть дело. В Генпрокуратуре назвали информацию о смерти обвиняемого инсценировкой, сославшись на то, что соответствующая информация в данных ЗАГС отсутствует. Адвокат «крабового короля» также не подтвердил данные о его гибели, назвав их «преднамеренным вбросом».

28 октября Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде краба на 1,2 млрд рублей, одним из фигурантов которого является бизнесмен Дмитрий Дремлюга, которого также называют «крабовым королем». По данным следствия, в 2012-2016 годах обвиняемые незаконно перевезли в Южную Корею 147 партий краба-стригуна, предоставив таможне документы с заниженной стоимостью товара и тем самым уклонившись от уплаты 72,9 млн рублей таможенных платежей.

В январе 2024 года Генпрокуратура подала два иска на общую сумму 376 млрд рублей к Кану и Дремлюге. Ответчиками по делу значились 29 физлиц и 31 компания. В марте того же года суд по иску надзорного ведомства признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу государства с Олега Кана и подконтрольных ему физических и юридических лиц ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд рублей.