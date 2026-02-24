Министерство просвещения России утвердит перечень разрешенных игр и игрушек для детских садов по всей стране. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планируется <…> определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — сказал он.

Кравцов отметил, что такие игрушки помогут ребенку узнать об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны.

О планах по созданию списка «рекомендованных игрушек» для дошкольных учреждений по всей стране министр просвещения говорил в мае 2025 года. Первый замминистра просвещения Александр Бугаев отмечал, что приоритет в таком перечне будет отдан отечественным игрушкам.

В пресс-службе ведомства пояснили ТАСС, что детсады в регионах страны самостоятельно выбирают игрушки и средства обучения для детей.

В марте 2025 года Кравцов обращал внимание, что магазины продают игрушки, противоречащие российским ценностям. По его мнению, действующая в России система добровольной сертификации игрушек не работает и следует закрепить экспертизу игрушек на законодательном уровне. Глава ведомства добавил, что министерство готово рассмотреть эту функцию.

«У нас есть соответствующие научные учреждения. <…> Пока мы в наших магазинах, детских садах, не видим того, что мы хотим видеть, то, что нужно детям», — говорил министр.

Ранее Минпросвещения утвердило список рекомендованных игрушек для учреждений, участвующих в программе капитального ремонта. В перечень вошли музыкальные инструменты, куклы, театральные костюмы, фигурки людей разных профессий, национальностей и с ограниченными возможностями здоровья.

В августе 2025 года в ведомстве объявили о проведении «Разговоров о важном» в детских садах 22 регионов России. В Минпросвещения подчеркнули, что «фундамент личности» ребенка закладывается в дошкольном возрасте, а такие занятия помогут дошкольным организациям «осознанно и бережно» воспитывать детей.