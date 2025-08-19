В сентябре-ноябре 2025 года в детских садах начнут проводить «Разговоры о важном» в рамках пилотного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что «именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру».

«Поэтому так важно, чтобы воспитание с самого начала было осознанным, бережным и соответствующим возрасту. Проект “Разговоры о важном” для дошкольных образовательных организаций предоставит воспитателям эффективный инструмент для достижения этой цели», — уточнили в министерстве.

В Минпросвещения заверили, что все темы будут подаваться «в понятной и увлекательной форме, сообразно возрасту, с использованием красочных иллюстраций, интерактивных заданий и игровых элементов». Воспитатели будут прибегать к беседам, играм, творческим заданиям и чтению книг.

«Это поможет детям лучше усвоить информацию, сформировать правильные представления о важных жизненных ценностях и в конечном итоге вырасти достойными гражданами своей страны», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В проекте будут участвовать регионы, которые, как рассказали в Минпросвещения, «активно развивают инновационные подходы в дошкольном воспитании».

Речь, в частности, идет о: ДНР, ЛНР, Чукотке, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском, Красноярском и Краснодарском краях, а также Запорожской, Амурской, Самарской, Нижегородской, Вологодской, Калининградской, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Тюменской, Свердловской, Челябинской и Воронежской областях и Москве.

Всего в проекте примут участие 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от трех до семи лет.

«“Разговоры о важном” для дошкольных организаций включают комплект методических материалов. Он поможет воспитателям в доступной форме проводить с детьми занятия по таким темам, как важность семьи и дружбы, формирование навыков общения, развитие нравственных качеств (доброта, честность, справедливость, милосердие), а также воспитывать уважение к культуре и истории России, любовь к Родине», — сообщили в Минпросвещения.

Решение о необходимости введения «Разговоров о важном» во всех дошкольных учреждениях будет приниматься по результатам проведенной апробации, заявили в министерстве.

Еженедельные занятия «Разговоры о важном» с 5 сентября 2022 года проходят по понедельникам в российских школах. В феврале 2023 года Кравцов сообщил, что они будут проводиться не только для учеников, но и для их родителей.

«Разговоры о важном» проводятся с целью «развития патриотизма, гражданского воспитания, нравственности и исторического просвещения». Предполагается, что всего за учебный год состоится 34 занятия — по количеству недель. Сценарии адаптированы для учащихся с 1 по 11 классы.