Россия негласно контактирует с отдельными европейскими лидерами, а некоторые из них даже совершают конфиденциальные визиты в страну. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются и так подпольно контактируют», — сказал глава МИД.

Он отметил, что заявления, которые озвучивают представители ЕС на этих закрытых встречах, ничем не отличаются от их публичных выступлений.

«Все те же призывы: давайте заканчивать, надо что-то делать. Я не вижу у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку», — считает Лавров.

По его словам, европейские лидеры заняли «бескомпромиссную позицию», заявляя о необходимости стратегического поражения России и невозможности проигрыша Украины, «иначе Европа потеряет лицо». По мнению российского министра, европейские лидеры делают все для того, чтобы сорвать переговоры между Россией, Украиной и США.

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о его намерении позвонить российскому лидеру Владимиру Путину глава МИД назвал примером «жалкой дипломатии».

«Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез — ну позвони, Путин всегда возьмет трубку. Он всегда выслушает любые предложения. А если речь пойдет о серьезных предложениях, — я смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции», — сказал Лавров.

Глава российского МИД еще летом 2024 года сообщал о «неафишируемых» контактах между Москвой и Западом по Украине. Он отмечал, что представители стран, выступающих за переговоры об урегулировании, иногда предлагают «просто остановить боевые действия и начать разговаривать», но «не замечают» нарушения прав русскоязычных и «практики откровенного нацизма» на Украине.

3 февраля президент Франции сообщил, что готовится к «возможному обмену репликами» с Путиным. Он подчеркивал, что европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский уведомлены об этом. При этом Макрон не смог назвать предполагаемые сроки подобного разговора и высказал мнение, что Россия якобы не готова заключить мир в ближайшие недели.

В этот же день, по данным западных СМИ, в Москве с «незаметным» визитом побывал дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и якобы встретился в Кремле с помощником российского главы Юрием Ушаковым. Целью визита французского советника стало налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе по Украине, утверждает Reuters.

В Елисейском дворце не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Кремль занял ту же позицию, объяснив ее «чувством солидарности» с Парижем.

5 февраля ТАСС со ссылкой на источник во Франции писал, что Макрон намерен позвонить Путину, но подготовка к этому диалогу займет не один день. По словам собеседника агентства, французский лидер «нацелен на результат».