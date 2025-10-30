Блогер, предприниматель и бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк рассказала, что по ошибке выбросила пакет с лимитированными часами Rolex — просто перепутала сумки. История прозвучала в ее сторис и мгновенно разошлась по СМИ. Позже Мария успокоила подписчиков — часы нашлись. Кто такая Погребняк, как она прославилась и почему ее жизнь регулярно попадает в заголовки?

Что произошло

По словам Погребняк, она попросила маму положить часы в пакет из ЦУМа, чтобы отвезти на полировку. Мать убрала аксессуар в другой пакет, а Мария выбросила именно его. «Срочно еду домой, чтобы его не вынесли», — сказала она в видео. Спустя время блогер сообщила, что часы нашли.

Кто такая Погребняк

Мария Погребняк (урожденная Шаталова, 1988, Москва) — блогер, предприниматель, продюсер, мать четверых детей. В 2006 году вышла замуж за футболиста Павла Погребняка, вместе они жили в Томске, Санкт-Петербурге и Великобритании. У пары трое сыновей: Артем, Павел и Алексей. После развода в 2023-м Мария вновь вышла замуж — за бизнесмена Игоря Головинского. В сентябре 2024 года родила четвертого ребенка, сына Владимира. Крестной мальчика стала певица Ольга Бузова.

Проекты и телевидение

Погребняк впервые заявила о себе в Великобритании, участвуя в реалити-шоу Meet the Russians на канале Fox. После возвращения в Россию активно развивала блог, запустила собственный бренд одежды Maria Shatalova и стала постоянной участницей телепроектов. Мария появлялась в передаче «Пусть говорят», участвовала в шоу «Форт Боярде», а позже — в экстремальном проекте «Новые звезды в Африке». В 2025 году она продолжила сниматься и вести соцсети, оставаясь одной из самых обсуждаемых фигур российского лайфстайл-контента.

Продюсирование и тикток-дом

В 2020 году Погребняк вместе с блогером Миланой Тюльпановой запустила тикток-дом PopStar House, где продюсировала молодых блогеров. Позже проект трансформировался в WillStar Team. Мария также участвовала в благотворительных и социальных инициативах — помогала бездомным и многодетным семьям. В блогах она сочетает темы моды, материнства и бизнеса, активно демонстрируя, как «успеть все».

Конфликты и инфоповоды

За годы в медиа Мария не раз становилась героиней громких историй. Она спорила с депутатом Виталием Милоновым, заявив, что «мужья должны платить домохозяйкам 250 тысяч в месяц», публично конфликтовала с актрисой Эвелиной Бледанс, а также рассказывала о взломе ее переписок и попытках мошенников вернуть доступ за миллион рублей. В сети обсуждали и бытовые случаи — например, конфликт с таксистом и спорные сцены из реалити-шоу.

Семья сегодня

После развода с Павлом Погребняком Мария сохранила активную публичную жизнь и образ многодетной матери. В 2024 году она официально стала Марией Головинской, но сценическое имя сохранила. В своих блогах она показывает семейную жизнь, путешествия и воспитание детей, часто подчеркивая, что «счастлива вне зависимости от статуса».

Бизнес и финансы

Погребняк связывают с несколькими компаниями, включая Willstar Media и проекты в сфере моды и продакшна. В СМИ появлялись сообщения о блокировке счетов ФНС, которые Мария объяснила «технической процедурой после смены фамилии». В прошлом она инвестировала в продвижение тиктокеров, занималась развитием брендового контента и запуском коротких сериалов в вертикальном формате.

Контекст: Rolex в России

История с выброшенными часами совпала с новостями о возвращении бренда Rolex на российский рынок: ранее в Роспатенте зарегистрировали товарный знак по классу МКТУ № 37, разрешающий обслуживание и ремонт часов. Для Марии повод оказался чисто бытовым — часы собирались отнести на полировку, но попали не туда.