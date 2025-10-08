С весны 2022 по зиму 2023 года в европейских библиотеках похитили примерно 170 книг русских классиков — в основном А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя — стоимостью $3,3 млн, сообщает The Guardian.

Экземпляры были украдены в библиотеках Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

«С точки зрения масштаба и изощренности мы никогда раньше не имели дела ни с чем подобным», — сказала государственный прокурор из южного окружного суда Эстонии Лаура Беллен.

По данным газеты, тактика похитителей была одинаковой: два сообщника заказывали редкие русские издания из хранилищ, используя поддельные документы. Пока один из них отвлекал библиотекарей, другой забирал книги и с ними уходил.

«Их легенды различались, и это были не всегда одни и те же люди. В Варшаве они выдавали себя за словаков, в Хельсинки — за поляков. В Риге они выдавали себя за украинских беженцев, желающих исследовать историю России. В Париже они были болгарами, изучающими «демократию в русской литературе XIX века», — пишет The Guardian.

В декабре 2022 года в Латвии арестовали подозреваемого — 46-летнего грузина Беку Цирекидзе. Его ДНК была обнаружена на книгах в Национальной библиотеке в Риге. При Цирекидзе нашли библиотечные карточки из Мюнхена, Вильнюса, Парижа, Киева и Вены, а также инструменты для реставрации. По данным следователей, у Цирекидзе был опыт торговли антиквариатом и судимость за кражи.

В 2023 году в Польше задержали еще двух фигурантов дела, а в 2024-м при координации Eurojust была сформирована международная следственная группа с участием представителей Литвы, Польши, Франции, Швейцарии и Грузии. В ходе расследования выяснилось, что Цирекидзе незаконно вывез из Таллина более десяти томов произведений А. С. Пушкина, включая редкие издания XIX века.

К середине 2025 года в хищении произведений русской классики были признаны виновными пятеро человек, действовавшие на территории восьми стран Евросоюза. Одна из фигуранток дела Анна Гоголадзе призналась в суде, что принимала участие в краже в Варшаве по предложению бывшего супруга. По ее словам, после похищения книги передавались посредникам, а исполнители получили только компенсацию расходов. При этом некоторые украденные издания оказывались подделками, что свидетельствовало о возможном «состязании» между различными преступными группировками. Кто является заказчиком краж таке пока неизвестно.