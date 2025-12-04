Помощник российского главы Владимир Мединский в разговоре с ТАСС признался, что до недавнего времени не знал о существовании капибар и думал, что это «название мягких игрушек». После этого гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова пригласила его на знакомство с грызунами.

«Приглашаю Вас и Вашу семью в гости — в Московский зоопарк! Мы с огромным удовольствием познакомим вас с теми самыми капибарами, покажем других удивительных животных и просто отлично проведем время», — написала она в своем телеграм-канале.

Акулова пообещала лично провести экскурсию для Мединского. По ее словам, «здорово» продолжать учиться и «открывать для себя целые миры» во взрослом возрасте.

Мединский подтвердил, что планирует отправиться на экскурсию к капибарам вместе с дочерью, которая и рассказала ему о существовании таких животных.

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила. <…> Век живи — век учись», — пояснил он.

В своем телеграм-канале помощник президента уточнил, что посетит зоопарк на выходных.

Капибара — самый крупный в мире грызун, который ведет полуводный образ в жизни. Вес этого животного может достигать до 65 кг, а размер — более 1,3 метра в длину. Питается капибара травой, водными растениями, клубнями и плодами. Ведет преимущественно дневной образ жизни, а для общения использует щебетание, свист и другие звуки.

В 2023 году популярность капибары возросла в социальных сетях. Это произошло после того, как Сто-Личный Она-Нас (настоящее имя — Алексей Плужников) выпустил песню «Капибара». Пользователи со всего мира начали использовать ее в своих роликах.

Плужников рассказывал изданию «Метро», что не мог уснуть и решил записать трек. На его создание у молодого человека ушло полчаса, после чего он выгрузил «Капибару» в Сеть и забыл про нее. Однако композиция стала вирусной в соцсетях.