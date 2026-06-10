В Краснодарском крае возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего после гибели матери и ее сына в станице Новопокровская. Как пишет «КП-Кубань» со ссылкой на местных жителей, женщина после ссоры с мужем сбросила ребенка с моста в реку и покончила с собой.

Трагедия произошла вечером 7 июня на реке Ея, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Мальчику было пять лет, его матери ― 33 года. Сотрудники ведомства выясняют мотивы женщины.

«Она узнала об измене мужа. И, видимо, так хотела отомстить ему», — сообщила «КП-Кубань» местная жительница.

По данным издания, погибшая привела к реке и двух старших детей 9 и 7 лет, им удалось вырваться. Тела утонувших искали почти сутки.