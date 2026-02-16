Министерство обороны России предложило исключить из срока службы по призыву и контракту время самовольного нахождения за пределами воинской части. Подготовленный ведомством проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратила внимание «Лента.ру».

Согласно действующим нормам, в срок службы не засчитывается время оставления воинской части без уважительной причины, если оно превышает десять суток. Изменения предполагают сокращение этого срока до двух дней.

В тексте документа указано, что нововведение позволит не выплачивать денежное довольствие самовольно оставившим часть военнослужащим. Кроме того, правонарушение будет учитываться при определении размера воинских пенсий, надбавок, выплат, продолжительности дополнительного отпуска и присвоении очередного звания.

«Это позволит оперативно реагировать на негативные явления в воинском коллективе не только в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, но и в мирное время», — говорится в пояснительной записке.

В декабре 2025 года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за дезертирство и самовольное оставление части для бывших заключенных. Документ предусматривает увеличение максимального срока лишения свободы с 15 до 20 лет за дезертирство в период мобилизации, военного положения или конфликта (ст. 338 УК РФ).

Кроме того, внесены поправки в статью 337 УК РФ, касающуюся самовольного оставления части или места службы. Теперь максимальный срок наказания в военное время и период мобилизации увеличен с 10 до 12 лет. Аналогичные изменения внесены и в статью 339 УК РФ, которая регулирует уклонение от исполнения обязанностей военной службы через симуляцию болезни или другими способами.

В конце того же месяца президент России Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу. Изменения косаются работы медицинских комиссий. Теперь они будут функционировать круглый год, отбирая новобранцев.

При этом сроки отправки в воинские части останутся прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно тексту документа, с 1 января по 31 декабря 2026 года в армию отправятся 261 тыс. граждан от 18 до 30 лет.

Авторы законопроекта о круглогодичном призыве указывали, что изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва. Депутат Госдумы Андрей Картаполов в разговоре с RTVI заявлял, что военкоматы будут работать планово в течение года, а не в режиме «ошпаренной кошки» три месяца в году.