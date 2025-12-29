Президент России Владимир Путин подписал указ о первом для страны круглогодичном призыве на военную службу, который пройдет в 2026 году. Текст документа, вступающего в силу с 1 января, размещен на портале опубликования нормативных актов.

В указе говорится, что 261 тысячу российских граждан в возрасте от 18 до 30 лет призовут на военную службу с 1 января по 31 декабря 2026 года. Обеспечить связанные с этим мероприятия поручено правительству, органам исполнительной власти регионов РФ и призывным комиссиям.

Законопроект о круглогодичном призыве на военную службу 22 июня 2025 года внесли на рассмотрение Госдумы депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов, которые входят в состав думского комитета по обороне. В пояснительной записке они указали, что предложенные ими изменения помогут «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва».

«Мы просто этим [решением] разгружаем военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме ошпаренной кошки, а нормально, планово в течение года», — пояснял Картаполов RTVI.

Красов, выступивший соавтором законопроекта, заверял, что введение круглогодичного призыва никак не связано со специальной военной операцией (СВО) на Украине.

В конце октября законопроект о круглогодичном призыве на военную службу был единогласно принят Госдумой в третьем чтении. Нововведение состоит в том, что медицинские осмотры новобранцев, мероприятия по их психологическому отбору и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться на протяжении всего года. Сроки отправки призывников в войска останутся прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о завершении осенней призывной кампании 2025 года, в рамках которой войска пополнились 135 тысячами новобранцев. В ведомстве напомнили, что в проведении призывных мероприятий впервые использовалась цифровая платформа «Единый реестр военнообязанных»: с ее помощью более 550 тысяч россиян смогли получить отсрочку, не посещая военкоматы.

В Минобороны подчеркнули, что набранных в ходе осеннего призыва срочников не отправляют на службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область, а также для участия в специальной военной операции на Украине.