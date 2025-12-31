Дроны, которые, по заявлению российских военных, пытались атаковать президентскую резиденцию в Новгородской области, были запущены с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

Он уточнил, что российские войска зафиксировали в небе БПЛА самолетного типа, которые действовали на предельно малых высотах, около 19:20 мск 28 декабря. По словам Романенкова, атака была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

«В ходе противовоздушного боя все украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены российскими силами и средствами противовоздушной обороны», — добавил он.

Беспилотники, которые ВСУ, согласно российским данным, пытались задействовать с нескольких направлений, были сбиты над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Резиденции, как утверждается, ущерб нанесен не был.

О попытке атаки в ночь на 29 декабря ранее рассказал глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что для этого было задействовано 91 устройство дальнего действия. Лавров предупредил, что действия Киева не останутся без ответа, и Россия, не выходя из переговоров с США, пересмотрит свою позицию.

В Кремле инцидент расценили как попытку сорвать переговорный процесс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее террористическим актом, направленным, по его словам, не только против Владимира Путина, но и против заинтересованного в мире Дональда Трампа.

Глава Белого дома получил информацию о попытке атаковать резиденцию Путина на Валаде в ходе телефонного разговора с ним, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Трамп был шокирован этой новостью. В ходе беседы американский лидер, по свидетельству Ушакова, заявил, что «слава Богу, [его администрация] не давала дальнобойные ракеты Tomahawk украинским военным», имея в виду, что передача подобного оружия могла бы усугубить ситуацию.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к атаке на резиденцию российского лидера в Новгородской области. По его словам, такими заявлениями Россия якобы может готовить почву «для того, чтобы нанести удары по [украинской] столице и по государственным зданиям».