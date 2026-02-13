Минюст России 13 февраля обновил реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. Среди прочих, в него включены проект «Открытое пространство» и издание о российских спецслужбах Agentura.ru.
Полный список за 13 февраля выглядит так:
- правозащитный проект «Открытое пространство»;
- сетевой ресурс о российских спецслужбах Agentura.ru;
- чувашский активист Михаил Орешников;
- журналистка Мария Лацинская;
- журналист Галина Сидорова;
- журналист Марина Охримовская.
Кроме того, из реестра исключен основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов в связи с утратой признаков иностранного агента, а также Благотворительный фонд развития филантропии — из-за ликвидации.
Дополняется.