Минюст России 13 февраля обновил реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. Среди прочих, в него включены проект «Открытое пространство» и издание о российских спецслужбах Agentura.ru.

Полный список за 13 февраля выглядит так:

правозащитный проект «Открытое пространство»;

сетевой ресурс о российских спецслужбах Agentura.ru;

чувашский активист Михаил Орешников;

журналистка Мария Лацинская;

журналист Галина Сидорова;

журналист Марина Охримовская.

Кроме того, из реестра исключен основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов в связи с утратой признаков иностранного агента, а также Благотворительный фонд развития филантропии — из-за ликвидации.

