Минюст России 6 февраля обновил реестр иностранных агентов. В него включены четыре человека и два юридических лица, следует из сообщения на сайте ведомства.

В список попали:

шахматист и общественный деятель Денис Билунов*;

журналистка и ведущая телеканала «Дождь»** Полина Милушкова*;

политик Игорь Драндин*;

активист Максим Иванцов*;

интернет-проект «Континент»*;

сообщество «Frame».

В заявлении министерства указано, что статус иностранного агента этим физическим и юридическим лицам присвоен в связи с тем, что они выступали против проведения военной операции на Украине и распространяли недостоверные сведения о решениях и политике органов государственной власти России. Также отмечается, что Билунов*, Драндин*, Иванцов* и Милушкова* участвовали в создании и распространении материалов других иноагентов. Все они, согласно информации ведомства, проживают за пределами страны.

Одновременно из реестра было исключено общество с ограниченной ответственностью «Иноагент ААВ» в связи с его ликвидацией.

Ведомство регулярно обновляет реестр, как правило, раз в неделю. На предыдущей неделе, 30 января, статус иностранных агентов был присвоен изданию «Новая вкладка»*, проектам «Дозор в Волгограде»* и MISRA*, а также интернет-ресурсу «Швейцария для всех»*. В Минюсте тогда также указывали, что они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.

Правовой статус «иностранного агента» существует в российском законодательстве с 2012 года. Он может быть присвоен как за политическую деятельность при получении финансирования из-за рубежа, так и в случае, по формулировке закона, оказания на лицо или организацию «иностранного влияния» различными способами.

Лица и организации, внесенные в реестр иностранных агентов, обязаны отчитываться перед Минюстом и маркировать свои публикации. Для них также действует ряд ограничений, включая запрет на преподавание, работу на госслужбе и участие в выборах.

В 2025 году для них были введены дополнительные правила: обязанность зачислять доходы на специальные счета, а также увеличенная налоговая ставка в 30% без права на льготы. Парламент также ужесточил контроль и ответственность, установив для иноагентов штрафы за нарушения и уголовное наказание за повторные нарушения.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

**признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией