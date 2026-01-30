Министерство юстиции России расширило реестр иноагентов, добавив в его двоих человек — ученого и публициста Александра Гольдфарба и писателя и журналиста Яна Шенкмана, а также четыре проекта, включая издание «Новая вкладка». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Алекс Гольдфарб, уроженец Одессы и выпускник биолого-почвенного факультета МГУ им. Ломоносова, эмигрировал из СССР в 1975 году и позднее обосновался в Америке. Он является натурализованным гражданином США и совмещает карьеру микробиолога с общественной деятельностью, в свое время сотрудничал с ученым и правозащитником Андреем Сахаровым, предпринимателем Борисом Березовским, меценатом Джорджем Соросом и бывшим офицером ФСБ, перебежчиком Александром Литвиненко.

Минюст обвиняет его среди прочего в сотрудничестве с нежелательными организациями, распространении недостоверной информации о действиях российской власти, критики военной операции на Украине и приравнивании России к террористической организации.

Шенкман, чьи материалы публикуются в зарубежных изданиях, оппозиционных к российским властям, обвиняется Минюстом в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, взаимодействии с иноагентами и распространении недостоверных сведений о решениях и политике российского руководства.

Также Минюст добавил в список иностранных агентов интернет-проект «Швейцария для всех», проект «Дозор в Волгограде», проект «MISRA»/ «МИСРА ТВ».

Из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключена региональная общественная организация «Информационно-методический центр «Анна», которая помогала женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации, следует из релиза ведомства.

В предыдущий раз Минюст расширил список иноагентов 16 января, когда туда попали проекты «Люди Байкала»* и TV2 Media*, политолог Аркадий Дубнов*, американист Иван Курилла*, активистка Ольга Курносова*, экономист Максим Миронов* и правозащитник Алексей Табалов*.

Президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции 19 декабря, что законодательство об иноагентах не российское «изобретение» и что в западных странах подобные законы «гораздо более жесткие». По его словам, в России «нет репрессий и уголовного преследования» в этой сфере, тогда как на Западе при наличии иностранного финансирования предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

В начале декабря глава государства призвал не «сходить с ума» в применении законов об иноагентах, а подходить к этому вопросу «взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов