Минюст России 16 января обновил реестр иноагентов впервые с середины декабря минувшего года. Туда попали проекты «Люди Байкала» и TV2 Media, политолог Аркадий Дубнов, американист Иван Курилла, активистка Ольга Курносова, экономист Максим Миронов и правозащитник Алексей Табалов.

В последний раз Минюст пополнил реестр иноагентов 12 декабря, внеся туда владельца портала Fishki.net Михаила Гуревича*, блогера и популяризатора космонавтики Виталия Егорова*, известного как Zelenyikot, бывшего муниципального депутата из Ейска Александра Коровайного* и бурятского активиста Доржо Дугарова*.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что законодательство об иноагентах не российское «изобретение», а в западных странах подобные законы «гораздо более жесткие». Он отметил, что в России «нет репрессий и уголовного преследования» в этой сфере, тогда как на Западе при наличии иностранного финансирования предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

В начале декабря президент призвал не «сходить с ума» в применении законов об иноагентах, а подходить к этому вопросу «взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов