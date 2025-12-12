Минюст России 12 декабря обновил список иноагентов, внеся туда четырех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр попали:

— медиаменеджер, журналист, владелец портала Fishki.net Михаил Гуревич;

— оппозиционер, экс-муниципальный депутат из Ейска Александр Коровайный;

— бурятский национальный активист, инициатор создания «Лиги свободных наций» Доржо Дугаров;

— блогер, популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

В конце ноября министерство внесло в реестр иноагентов экс-замглавы администрации президента Евгения Савостьянова*, издание DOXA*; поэтессу и писательницу Василину Орлову*, политика и военного Анзора Масхадова*; активистку Айгуль Гимранову-Лион*.

В конце ноября Госдума одобрила закон, ужесточающий налоговый режим для физических и юридических лиц, включенных в реестр иностранных агентов. Ключевым изменением стало установление единой повышенной ставки НДФЛ для граждан-иноагентов в размере 30%. Поправки вступили в Налоговый кодекс в составе «бюджетного пакета».

Помимо повышения ставки НДФЛ, для физических лиц-иноагентов ввели дополнительные ограничения. Они лишаются права на применение инвестиционных и стандартных налоговых вычетов. Теперь полностью облагаются налогом доходы от продажи имущества, а также имущество, полученное по договору дарения или в порядке наследования.

Изменения также коснутся организаций. Ограничения распространяются на юрлица, признанные иноагентами, а также на компании, в уставном капитале которых доля таких агентов составляет 10% и более. Для них отменяется право на применение пониженных ставок по налогу на прибыль. Кроме того, они больше не смогут освобождать от налогообложения безвозмездно полученное имущество или имущественные права.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов