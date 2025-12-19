Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции подтвердил, что по Конституции страны ему как главе государства предоставлены широкие полномочия. Но президентская форма правления «является обоснованной», полагает он.

Путин сказал об этом, отвечая в ходе итоговой пресс-конференции на вопрос журналиста BBC News о том, каким он видит будущее России — «будет ли караться законом любое несогласие с официальной линией, будет ли усиливаться поиск врагов». Обосновывая свой вопрос, британский репортер заявил: «Практически вся власть в России в ваших руках, значит, в большой степени, и будущее тоже».

«Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да. Есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко прописаны в Конституции», — ответил Путин.

Он сказал, что подписывает законы, как и президент любой страны. Но значительная часть этих законов инициируется Госдумой или Советом Федерации.

«Да, конечно, у президента России большие полномочия. Но президентская форма правления сегодня является обоснованной», — высказал мнение глава государства.

По его словам, образ врага создают не в России, а на Западе, и делается это для того, чтобы прикрыть системные ошибки, которые совершались западными политиками на протяжении ряда лет.

Говоря о законе об иноагентах, который часто подвергают критике, Путин указал, что «это не наше изобретение». Аналогичные законы давно приняты в западных странах, включая США, и они, по оценке российского президента, «гораздо более жесткие».

«Там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при наличии финансирования из-за рубежа. У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только одно: заявить — если вы занимаетесь политической деятельностью — об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования», — сказал Путин.

Он продолжил, что если люди отказываются от политической деятельности или иностранных источников финансирования, они выводятся из списков иноагентов.