Лидер «Справедливой России» и думской фракции СРЗП Сергей Миронов призвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину активнее снижать ключевую ставку и спросил, насколько ЦБ готов смягчить денежно-кредитную политику в 2026 году. Его обращение цитирует «Лента.ру».

По словам Миронова, активное снижение ключевой ставки было бы «экономически обоснованным и социально значимым», учитывая замедление инфляции, прогноз о ее возвращении к целевому показателю в 2026 году и данные Росстата о замедлении роста цен.

Депутат заявил, что высокие ставки по кредитам для бизнеса, обусловленные ключевой ставкой, подавляют инвестиционную активность, осложняют оборотное финансирование, увеличивают себестоимость продукции и производственные издержки, вынуждают бизнесменов откладывать проекты по модернизации и развитию.

«Инвестиции в основной капитал в третьем квартале 2025 года снизились на 3,1% год к году, а по итогам января—сентября 2025 года рост инвестиций составил лишь 0,5% год к году», — проиллюстрировал Миронов свои выводы.

По его мнению депутата, если ЦБ не начнет активнее снижать ключевую ставку, высокая стоимость кредитов для бизнеса приведет к потере рабочих мест.

В середине января Миронов заявлял, что поручение президента России Владимира Путина Центробанку — в 2026 году восстановить темпы роста экономики при удержании инфляции в целевом диапазоне — свидетельствует о признании Кремлем провала политики Набиуллиной, ориентированной на «плановое охлаждение» рынка.

19 декабря Банк России понизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. В регуляторе подчеркнули, что сохранят денежно-кредитную политику на уровне жесткости, необходимом для возвращения инфляции к целевому диапазону.

В ЦБ добавили, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции и как будут меняться инфляционные ожидания. По прогнозу Банка России, при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция в 2026 году опустится до 4,0—5,0%.

Комментируя это снижение ключевой ставки, Миронов говорил, что ЦБ «живет в своей вселенной и делает по принципу „чем хуже, тем лучше“», и призывал подчинить регулятор правительству.

В сентябре, когда ставка была снижена на один процентный пункт, Миронов обвинял Набиуллину в том, что она смягчает ДКП «по чайной ложке» и тем самым держит экономику России «на голодном пайке».