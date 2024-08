81-летний немецкий миллионер Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней россиянке по имени Алина, пишет газета Bild со ссылкой на свои источники. По их словам, в мае у пары родилась дочь Марселина, а в июне они обвенчались в храме на курорте One and Only в мексиканской Южной Нижней Калифорнии и там же крестили новорожденную.

«Это был самый важный и эмоциональный день в моей жизни», — поделилась Алина, которая, как утверждает Bild, «училась в Москве и Санкт-Петербурге».

Ее супруг утверждает, что взял жену «из очень богатой семьи», поэтому финансы «не имеют значения» в их отношениях. «Я стараюсь баловать её так же, как её баловали в родительском доме. Речь идёт не о том, чтобы получить мои деньги. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансов», — рассказал Эш. В феврале Bild писал, что они с Алиной познакомились «в социальных сетях».

В ближайшее время супруги намерены купить дом в Европе — на берегу озера в Альпах южнее Мюнхена или на австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль, чтобы проводить там каждый год период с весны до осени, а на зиму перебираться в мексиканский Лос-Кабос.

Свой первый капитал Хорст-Дитер Эш сколотил еще в 1970-х годах за счет бизнеса в сфере машиностроения для строительства в ФРГ. Однако созданный им концерн IBH-Holding в 1983 году разорился, а сам бизнесмен попал в тюрьму на четыре года и четыре месяца, будучи признанным виновным в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В тот период Эш был женат на девушке из Югославии, которая в 1971 году родила ему дочь Наташу, но впоследствии пара развелась.

Летом 1988 года бизнесмен переехал в Нью-Йорк, где вместе с Наташей открыл модельное агентство Wilhelmina International, причем одним из его деловых партнеров являлся Дональд Трамп. «Вильгельмина» стала первым модельным агентством, вышедшим на биржу, с гордостью рассказывает бизнесмен. Сейчас Wilhelmina International работает с такими знаменитостями, как Ники Минаж, Machine Gun Kelly и Шон Мендес. С тем же агентством некогда сотрудничала бывшая первая леди США Мелания Трамп.

В 2009 году Эш продал свою долю в агентстве за $22 млн и переехал в Мексику, где занялся торговлей элитной недвижимостью. В последние годы он отошел от дел, чтобы как можно больше времени посвящать семье.

Его 52-летняя старшая дочь скептически относится к сводной сестре. Миллионер рассказывает: «Моя бывшая жена нас поздравляет и радуется. Ей тоже сейчас 80, но она счастлива. С моей дочерью дела обстоят немного иначе. Она привыкнет к тому, что у нее появилась младшая сестра. Я думаю, для них это было шоком».