Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила о начале доследственной проверки после появления в СМИ и телеграм-каналах информации о пытках в отношении задержанного в подмосковном Видном. Имя задержанного не приводится.

По данным омбудсмена, трое сотрудников Развилковского отдела полиции УМВД по Ленинскому городскому округу, требуя у задержанного разблокировать телефон, использовали электрошокер «в области паха, ног, ягодиц и рук», а также изнасиловали его при помощи палки.

Москалькова сообщила, что обратилась по этому поводу к прокурору города Видное. В результате выяснилось, что следственным отделом Видного ГСУ СКР по Подмосковью уже проводил проверку противоправных действий со стороны полицейских в отношении задержанного.

Судмедэксперты, по их данным, никаких следов насилия на теле гражданина не нашли. В итоге следователь отказал в возбуждении уголовного дела, уточняет Москалькова.

«Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено преждевременно, в связи с чем оно отменено. Организована дополнительная проверка», — добавила она.

О пытках задержанного в отделе полиции в городе Видное

В начале 2025 года 26-летний житель Подмосковья Магомед Магомедов заявил, что трое сотрудников Развилковского отдела полиции Ленинского городского округа насиловали его шваброй, били шокером и избивали. Baza 24 января писала, что мужчину задержали по подозрению в переделке травматического пистолета в боевой.

По словам Магомедова, 20 января его задержали, привезли в отдел полиции и «сразу начали избивать», используя в том числе шокер, а потом принесли швабру.

«Как пояснил Магомедов, его положили на стол, стянули брюки, вставили в рот кляп в виде бумажного пакета и стали насиловать черенком от швабры, попутно нанося удары шокером. Часть своих действий полицейские снимали на камеру, угрожая, что если Магомед о чем-то расскажет, то же самое сделают с его родственниками», — писала Baza.

Мужчина обратился к адвокатам и вызвал скорую, чтобы зафиксировать травмы. Baza пишет, что при осмотре у Магомедова «из заднего прохода выпал кусок черной полиэтиленовой перчатки», которую, по его словам, полицейские надевали на швабру. Также он обратился в Следственный комитет.

Baza писала, что тогда на Магомедова возбудили дело о незаконном изготовлении оружия. В полиции позднее заявили, что дома у задержанного нашли предположительно самодельно изготовленные пистолеты различных образцов и их конструктивные составляющие.

Адвокат Сергей Узденский Магомедова заявлял в своем телеграм-канале, что они «все охренели, когда узнали и увидели последствия того, что делали с задержанным».

«После всех историй с пытками в небезызвестных местах лишения свободы, мы думали, что в центральном регионе такое уже не практикуют. По крайней мере, рядовые опера. Оказывается, зря», — писал он.

После заявлений Магомедова о пытках глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу СКР Александра Бастрыкина и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева взять дело под свой контроль. Кроме того, правоохранители после жалобы Магомедова начали проверку о применении в отношении него недозволенных методов дознания.

27 января Baza сообщала, что на заседании по избранию меры пресечения в Видновском городском суде стало известно, что на Магомедова возбудили дело по двум статьям: «Незаконное хранение оружия» (222 УК РФ) и «Незаконное изготовление оружия» (223 УК РФ). По данным телеграм-канала, во время заседания представители обвинения заявили, что Магомедов — родственник приверженцев ИГИЛ*, которые находятся в розыске и проживают в Сирии.

В пресс-службе подмосковного МВД заявили, что «действий против половой неприкосновенности задержанного не совершалось».

В конце июля Узденский сообщил, что предварительное следствие по делу Магомедова окончено, дело направлено прокурору с обвинением в незаконном хранении и изготовлении оружия.

«Никакого экстремизма так и не вменили. Что подтверждает убеждение в том, что справка о якобы связях с экстремистами нужна была лишь для того, чтобы прикрыть пытки и убедить суд в необходимости избрания стражи. Это возмутило прокуратуру, и она вернула дело на дополнительное расследование. В постановлении о возврате, помимо ряда формальных оснований, содержится требование развить мысль о том, почему не подтвердилась информация об экстремизме. Вот теперь сидим, думаем, как это будет обставлено», — рассказал он.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация