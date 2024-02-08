Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным стало одним из самых обсуждаемых событий начала февраля. Анонс беседы с российским лидером набрал миллионы просмотров, визит Карлсона в Россию освещали ведущие мировые издания. В Кремле заявили, что позиция Карлсона «контрастно отличается» от позиции «традиционных англосаксонских СМИ». Каковы ожидания российских журналистов, политиков и политологов от интервью, — в обзоре RTVI.

Лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов (в комментарии NEWS.ru):

Эффект от его [Карлсона] интервью с Путиным может сравниться с разоблачениями [бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена. Карлсон, конечно, парень смелый, хочет делать интервью с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Но подозреваю, что после общения с Владимиром Путиным ему будет небезопасно приезжать в Киев или возвращаться в США. Думаю, в полной безопасности в такое время он может быть только в России. И я бы советовал журналисту всерьез задуматься об этом.

Главред RT Маргарита Симоньян:

Вообще, конечно, такого медийного ажиотажа в чистой информационке на моей взрослой памяти не было никогда. И вот этот красный «каминг сун» на сайте Такера завораживает как предвестник серьезного перелома. Которым он, конечно, не станет. Но станет серьезной трещиной.

Журналист Станислав Кучер:

Для Путина это интервью — возможность на пальцах объяснить американским консерваторам, почему для них он скорее союзник, чем враг, и сделать шаг навстречу давней мечте — возвращению в Белый дом Дональда Трампа. <…>

Да, многие в Штатах действительно не любят демократов. Но это не означает, что они устали от демократии. И что-то мне подсказывает: Путину вряд ли с помощью Карлсона удастся изменить их мировоззрение. Каким бы хайповым событием ни стало это интервью.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (в интервью украинскому «24 Каналу»):

С Путиным не может быть интервью. Путин не отвечает на вопросы, потому что он не живет в реальном мире. Он не разбирается в том, что происходит. И он просто будет продолжать рассказывать <…> о «народах, которые не существуют, которые существуют», о «8 лет бомбили Донбасс».

Политолог Татьяна Становая:

У Путина сейчас особое отношение к 2024 году: ему кажется, что это окно возможностей, когда у России есть больше шансов переломить ситуацию с [военными действиями] в Украине в свою пользу. <…> То есть вот сейчас, как считает Путин, надо действовать. Первоочередная задача — убедить Запад (Вашингтон) сбросить Зеленского, и подтолкнуть новую власть (которая будет слабее) к переговорам с Россией.

В общем, на этом фоне ему нужен доступ к западной аудитории. У меня практически нет сомнений, что в интервью Путин предстанет лучшим другом американского народа, где он будет объяснять, что в интересах США прекратить поддерживать Украину. Он будет пытаться предстать миротворцем, пытающимся сберечь украинский народ (не то, что нынешний Белый дом, который воюет с Россией «до последнего украинца», как он любит говорить). Вот в этом и есть смысл интервью для Путина. Он хочет больше доступа к американской аудитории, и шире базу поддержки его нарратива.

Журналист Антон Орех:

Неужели нам что-то еще не известно о взглядах и позиции Владимира Путина? Неужели он скажет Карлсону что-то, что не говорил нам? Путин сейчас выступает буквально через день. Вот уж чьи взгляды абсолютно точно не являются загадкой.

Но Карлсон вроде бы хочет открыть глаза американцам? Вы думаете, Путин скажет что-то, что полностью изменит взгляды [президента США Джо] Байдена? Или Конгресса? Или простых американцев? Единственное волшебное интервью?

Политолог Аббас Галлямов*:

Судя по таймингу, главная задача этого интервью — перебить скандал, связанный с отказом в регистрации [муниципальному депутату из Долгопрудного Борису] Надеждину. Сегодня вечером объявят о снятии оппозиционера с пробега, а завтра с утра пораньше начнут обсуждать, чего там Путин наговорил Карлсону и в какой восторг от всего этого пришли американцы.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер (в комментарии радиостанции «Говорит Москва»):

Ничего, ничего не поменяется. А что может поменяться? Перед кем замалчивают правду, перед [госсекретарем США Энтони] Блинкеном или перед [замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Викторией] Нуланд? А рядовые граждане никакого отношения к принятию решения в Америке не имеют. Они проголосуют за [Дональда] Трампа, и все встанет на место? Или они проголосуют за [Джо] Байдена, и все останется на месте?

Можно подумать, что у западных граждан нет доступа к тем интервью, которые Путин давал на русском языке к итоговой пресс-конференции. Да и вообще, в последнее время он не молчит. Все, кто хотят, могут это найти, прочитать, это не так сложно. <…>

Карлсон пользуется большей известностью, возможно, на него больше посмотрят. Хотя двухчасовое интервью — сами представьте, как много людей любят такое смотреть. Западная публика не любит смотреть двухчасовые интервью политиков.

Телеведущая Ольга Скабеева:

К этой минуте анонс Такера набрал почти 100 миллионов просмотров. В США на нем уже поставили клеймо: «завербован Россией». Ночью свои пять копеек вставила [бывший госсекретарь США Хиллари] Клинтон. Хиллари заявила, что не удивится, если Такер уже официально трудоустроен в России. И назвала его идиотом — точнее «полезным идиотом Владимира Путина».

Делаем вывод: интервью обязательно нужно смотреть, раз вашингтонский обком так возбудился и буквально брызжет ненавистью, завистью и восхищением одновременно.

Журналист Кирилл Шулика (в колонке для «Росбалта»):

Что касается Кремля, то для него такое интервью — это способ донести до консервативной аудитории в США свои месседжи. Поэтому там наверняка будет и про семейные ценности, и про туалеты для трансгендеров, и много всего такого, что важно именно для американских правых, которые должны получить сигнал, что в России к ним относятся с пониманием. <…>

Для российской же аудитории тоже будет дан четкий сигнал, что наша страна не порвала с Западом и, возможно, в кинотеатрах скоро не придется смотреть пиратские копии голливудских новинок, потому что вновь к нам будут завозить оригиналы. Элиты, в свою очередь, должны увидеть, что Россия стремится стать вовсе не вассалом Китая, а готова занять лидирующие позиции на консервативном Западе.

Политолог Сергей Марков:

Байден трепещет. Его администрация трепещет. Потому что они боятся, что Путин скажет что-то такое, что

Подтолкнет американцев голосовать против Байдена и за Трампа. Подтолкнет американцев более резко выступить за мир с Россией и против войны на Украине.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин (в комментарии НСН):

Думаю, что вряд ли он [Карлсон] может стать при администрации Байдена «мостиком» для возможной нормализации отношений между Россией и США. Если он им и может стать, то только при Трампе. Возможно, интервью повлияет на восприятие России простыми американцами, которые увидят его.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в комментарии радиостанции «Говорит Москва»):

Если это интервью действительно появится в Соединенных Штатах Америки и в других странах, то это определенный переворот в мышлении о том, что происходит в российско-украинском конфликте и вообще в России, в позиции России. <…>

Конечно же, это интервью нарушит определенную ситуацию, которая долгие годы готовилась всеми недружественными [странами], особенно Соединенными Штатами Америки. В какой-то степени и на выборы в США это, конечно же, может повлиять. В какую сторону и как, — это абсолютно понятно, что это не в пользу Байдена.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков (на заседании комиссии):

Такер Карлсон заявляет, что он берет интервью у Владимира Путина, и [владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон] Маск сразу заявляет, что это будет показано по твиттеру точно ― если даже другие компании не отреагируют, Twitter это даст. Но если дает Twitter, другие компании не могут не отреагировать, это взлом информационной стены, которую воздвигли на пути информации из России. Это показатель аспекта, что в информационной сфере идут крайне интересные процессы, которые имеют непосредственное воздействие на политику и общественное мнение.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко:

Если у кого-то непонимание по поводу того, почему это [интервью] важно, то он немного не в теме информационного противостояния. Приведу просто цифры: взятое Такером интервью у президента Аргентины просмотрели 427 млн человек.

А это как раз та западная аудитория, которая ничего не слышит и ничего не видит. И как раз такие интервью могут донести до их общества реальность. А именно это общество примет решение кого привести к власти в Штатах — демократов, которые хотят дать Украине $60 млрд <…> или республиканцев, которые против этого.

* признан Минюстом России иноагентом