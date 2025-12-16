В Успенской средней школе Подмосковья, где утром 16 декабря подросток с ножом напал на учащихся, убив одного из них, обнаружили муляж взрывного устройства. О находке сообщил Следственный комитет России (СКР). При этом в ведомстве не уточнили, о каком именно образовательном учреждении идет речь.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что незадолго до атаки подозреваемый собрал в школьном туалете предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), и якобы хотел заложить его в одном из кабинетов.

Следователи продолжают работу на месте происшествия — осматривают учебное заведение и изымают предметы, с которыми пришел нападавший. Также обыски проведены по месту проживания подозреваемого, для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся допросы свидетелей.

Задержанный 15-летний подросток признал вину, подробно описал подготовку и обстоятельства нападения, совершенного им в стенах школы.

Нападение на Успенскую среднюю школу в поселке Горки-2 Одинцовского округа Московской области произошло утром, 16 декабря. Девятиклассник пришел в учебное заведение с перцовым баллончиком и ножом. Он нанес удары охраннику и учащемуся младших классов, последний умер в результате полученных ранений.

Происходящее несовершеннолетний снимал на камеру. Исходя из ролика, он искал определенную учительницу, имя которой он якобы забыл. В поисках педагога подросток ходил по классам. На призывы одной из преподавательниц подойти к охраннику он отреагировал негативно, сказав, что в этом нет смысла, поскольку его в любом случае арестуют.

Юноша ходил по школе с ножом и предложил своей собеседнице «догадаться», что он планирует делать. Девятиклассник добавил, что о его действиях можно будет почитать в «Википедии».

На других кадрах видно, как нападавший натыкается в коридоре на педагога с учащимися младших классов. Он подходит к ним с ножом и спрашивает, кто они по национальности. В этот момент подростка окликает охранник — девятиклассник просит мужчину остановиться, а затем брызгает ему в лицо перцовым баллончиком и наносит удар ножом.

После молодой человек бежит за четвероклассником, догоняет его на лестничной клетке и наносит несколько ударов. В результате полученных ранений школьник скончался.

Другие учащиеся ушли в находящийся напротив школы Дом молодежи. Некоторые из них прятались в классах, просидев там около часа. Одна из учительниц самостоятельно эвакуировала четвероклассников через окно на первом этаже. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что никого из детей не госпитализировали.

«Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку семьям. Сил близким погибшего ребенка. Соболезнуем», — написала он в своем телеграм-канале.

После инцидента во всех школах Одинцово усилили меры безопасности, на дежурство отправили сотрудников полиции и Росгвардии.