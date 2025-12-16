Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с RTVI прокомментировал трагедию в Успенской средней школе в подмосковном Одинцово, где 15-летний подросток, напал с ножом на учеников, убив одного из них. Парламентарий отверг прямые аналогии с терактом в «Крокусе» из-за разницы в масштабах и в том, что за тем нападением на концертный зал «стояли определенные спецслужбы».

Он заявил, что сейчас предпринимается попытка представить инцидент как «системное проявление такого какого-то русского нацизма по отношению к мигрантам», делая выводы на основе национальности преступника и жертвы, хотя среди пострадавших были люди разных национальностей. По его словам, этот случай используется некоторыми блогерами и журналистами, чтобы попытаться представить виновниками русские общественные движения.

«Именно вот в этом контексте я провожу параллели с тем, что во время «Крокуса» была обратная ситуация: таджики убивали русских. Но почему-то вот эти самые люди, которые сейчас пишут разные тексты в Telegram, почему-то тогда не делали обобщений, что таджики вдохновились идеологией своих национальных культурных объединений и пошли резать русских», — отметил Матвеев.

Он призвал не делать поспешных выводов и не уводить обсуждение от реальных причин, которые толкнули подростка на преступление, в сторону, выгодную тем, кто пытается использовать трагедию, в том числе для противодействия ужесточению миграционного законодательства.

Что известно о нападении подростка на подмосковную школу

Нападение на школу в подмосковном Одинцово произошло утром 16 декабря. По данным телеграм-каналов, инцидент произошел в Успенской СОШ, расположенной в элитном поселке Горки-2.

Нападавшим является 15-летний учащийся девятого класса этой школы. Он нанес ножевые ранения охраннику и десятилетнему школьнику, который позднее скончался от полученных травм. Как рассказала подруга семьи погибшего, его мать работала уборщицей и домработницей. В этой же школе учится брат-близнец погибшего.

Одна из учениц рассказала, что при входе в школу их предупредили о нападении, но она с подругой все же зашла внутрь. «Мы стояли в раздевалке — и учительница бежит с первого этажа, говорит, чтобы мы все спрятались по кабинетам», — вспоминает она. Школьники забаррикадировались в кабинете и провели там около часа, пока их не эвакуировали в соседний Дом молодежи.

По словам очевидцев, учительница одного из классов помогла детям выбраться через окно первого этажа. «Открыли окно, она давала детей, я их вытаскивала», — рассказала женщина в эфире «Москвы 24».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал случившееся «ужасной, запредельной жестокостью» и заявил, что власти окажут семье погибшего всю необходимую помощь.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что подросток признал свою вину на допросе. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, а взрывотехники проверяют здание на предмет наличия самодельного взрывного устройства. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.