Писатель Захар Прилепин заявил, что не верит в официальную версию гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, согласно которой на борту его самолета взорвались ручные гранаты. Об этом Прилепин сказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Там могут быть совершенно неожиданные варианты. <…> По-моему, даже те, кто ее [версию] придумали, не очень во все это верят. <…> Они даже не надеялись, что в нее поверят», ― заявил писатель.

Когда Собчак предположила, что версия о гибели Пригожина «специально была так создана, чтобы в нее никто не поверил, чтобы подчеркнуть показательность всей истории», Прилепин допустил такую возможность, но отметил, что «вы слишком хорошо об этих людях думаете».

«Мутная история. Есть некоторые вещи, которые я не могу сказать, не могу произнести пока, потому что я сам их до конца не понимаю и не знаю, но они выходят за рамки той теории… Там все сложнее», ― сказал писатель.

Он отказался по просьбе журналистки «намекнуть», о чем идет речь, и не стал говорить, какой версии придерживается сам. По его словам, «ситуация <…> предполагает более неожиданные выверты всего произошедшего и, возможно, мы о них узнаем».

Он также не поддержал версию о том, что крушение джета Пригожина якобы могло быть «ответом» на гибель экипажа самолета Ил-22 во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» 23 июня.

«Я не скажу, что вовлечен в первый этаж российской политики, но тех, людей, которых я знаю, ― я знаю довольно много серьезных людей, ― я никогда у них не наблюдал ту форму мышления, которую вы сегодня демонстрируете. Они, может, и могли бы так, но они давно привыкли, что так не надо. Есть Е2 ― Е4, офицер ходит по диагонали, ― они вот так работают. Символизм ― это не про них», — считает писатель.

Про мятеж

По мнению писателя, марш Пригожина на Москву был не заговором, а «внутривидовой борьбой» нескольких властных группировок, каждая из которых надеялась на поддержку президента России Владимира Путина.

«Понятно, что это не личная какая-то инициатива Пригожина», ― считает Прилепин.

Он предположил, что основатель ЧВК принимал решение пойти маршем на Москву не в одиночку: «Там была целая когорта разнообразных людей, которые могли уверить его в том, что можно пойти иначе».

По мнению Прилепина, военные командиры, в том числе Сергей Суровикин, а также разные уровни спецслужб и управления администрации, «так или иначе о каких-то вещах были осведомлены».

«Целую армию по щелчку, не организовав логистику и передвижение, не выведешь из зоны СВО на Ростов», ― отметил писатель.

Он предположил, что противостояние основателя ЧВК «Вагнер» с военным руководством России было связано «не только с войной, не с деньгами, а с теми или иными амбициями, в самом хорошем смысле слова», а также с разделом сфер влияния.

«Никто в Кремле не паковал чемоданы»

Президент России, по мнению писателя, воспринял мятеж Пригожина не столько как предательство, сколько как «слом правил игры».

«Путин на самом деле выстраивает реальные правила игры, понятные всем. Он и для Запада их выстроил, и для своей системы. Понятно, что у нас они своеобразные, но они правила. То есть он никого не обманывает. «Ну, Женя, это не правилам уже». Вы могли бодаться сколько угодно со своим [Сергеем] Шойгу, но это не по правилам», — сказал Прилепин.

Он также выразил уверенность, что Пригожин, устраивая поход на Москву, «точно не претендовал на власть», не собирался возглавлять Минобороны или становиться президентом.

«Никто в Москве, я вас уверяю, в Кремле, не паниковал, не собирал чемоданы. Все изначально знали, что в этом есть определенный элемент шоу. <…> Сразу же, с первой минуты знали, что это большая, жестокая, за гранью политологическая игра», ― сказал Прилепин.

По его мнению, «если бы все было всерьез», на подавление мятежа направили бы части, снятые с донецко-луганского направления. Прекращение мятежа писатель объяснил началом переговоров с участием президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, Пригожин понял, что «звонка от Верховного не будет», считает Прилепин.