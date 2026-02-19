В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими, он погиб на месте, двое сотрудников получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы», — отметил собеседник агентства.

В региональном ГУ МВД уточнили, что подорвавший гранату находился в федеральном розыске, он скрывался в одном из домов под Таганрогом. Сотрудники уголовного розыска установили, что он может находиться в селе Николаевка Ростовской области.

«Прибывшие на место полицейские в одном из домов обнаружили подозреваемого, который при задержании оказал сопротивление и осуществил подрыв взрывного устройства, предположительно, боевой гранаты», — сказано в сообщении ведомства.

7 января в подмосковном Подольске в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Как писал телеграм-канал Baza, перед взрывом мужчина поссорился со своей женой и пытался с ней поговорить.