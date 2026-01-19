Суд в Сыктывкаре удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу Антона Дашевского — начальника Центра профподготовки МВД по Коми, в котором на занятии взорвалась граната. Заседание было закрытым, передает агентство БНК. Ранее сегодня республиканское Следственное управление СКР сообщило, что одна из пострадавших при взрыве скончалась в больнице.

Дашевского отправили под арест на 1 месяц и 27 дней — до 15 марта 2026 года. Решение закрыть заседание было принято судом исходя из того, что расследование пока находится на начальной стадии, а материалы уголовного дела содержат персональные данные потерпевших.

Изначально в отношении начальника Центра завели дело о превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору, повлекшем причинение тяжких последствий (п.п. «в» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Однако в связи со смертью одной из пострадавших оно будет переквалифицировано.

Центр профессиональной подготовки МВД по республике Коми находится на улице Менделеева в Эжвинском районе Сыктывкара. На плановом учебном занятии днем 15 января его преподаватель Владимир Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату, спровоцировав взрыв и возгорание находившихся в помещении «легковоспламеняющихся предметов».

Участники занятия получили травмы различной степени тяжести, в том числе баротравмы, ожоги и отравление продуктами горения. В тот же день было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. На тот момент Минздрав Коми сообщал о девяти пострадавших.

Несколько часов спустя помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадали 18 человек, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом, а трое — в состоянии средней степени тяжести.

На следующий день, 16 января, задержали Опарина, сейчас он под домашним арестом. Еще через день, 17 января, был задержан Дашевский. Глава МВД Коми Андрей Сицский отстранил его от исполнения служебных обязанностей и взял ситуацию под личный контроль.

Антон Дашевский — уроженец села Визинга Сысольского района Коми, служит в органах МВД с 2008 года, неоднократно получал ведомственные награды. Центр профподготовки он возглавил в июне 2025 года.

На лечении остаются 17 пострадавших при взрыве и пожаре. Для консультаций по поводу их состояния в день ЧП в Сыктывкар прибыли 11 специалистов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и МЧС России. Они оценивали состояние пациентов, необходимость и возможность их транспортировки в московские клиники.

Сегодня, 19 января, Минздрав Коми сообщил о смерти пациентки, которую после ЧП на занятии увезли в реанимацию больницы Эжвинского района Сыктывкара, а потом перевели в отделение реанимации Республиканской клинической больницы (КРКБ).

«Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью», — заявили в министерстве.

Трое пострадавших находятся в больнице Эжвинского района Сыктывкара: двое — в крайне тяжелом состоянии в реанимации, один — в состоянии средней степени тяжести в хирургии. Еще два человека проходят лечение в неврологическом отделении КРКБ, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Семеро пострадавших с легкими травмами лежат в стационаре Медсанчасти МВД по Коми.

Шестерых получивших травмы в результате взрыва гранаты и пожара транспортировали на лечение в федеральные клиники, все они в тяжелом состоянии в реанимации: один пациент — в Центре им. Вишневского, еще пятеро — в Главном госпитале МВД.