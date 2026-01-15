После взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

По его информации, состояние четверых пострадавших — крайне тяжелое, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее пресс-служба Минздрава Республики Коми сообщала, что количество пострадавших увеличилось до 12 четверых. Изначально поступала информация, что в результате инцидента пострадали семь человек.

Инцидент произошел днем в здании на улице Менделеева. По предварительным данным, во время учебных занятий произошел взрыв светошумовой гранаты, что привело к возгоранию на крыше. Пожарным удалось оперативно локализовать огонь на площади 340 квадратных метров, для чего было задействовано 56 спасателей и 16 единиц техники.

На место происшествия выезжали десять бригад скорой помощи. Из здания были оперативно эвакуированы около 200 человек. Сейчас семь пострадавших находятся на лечении в республиканской больнице, еще пятеро госпитализированы в городскую эжвинскую больницу.

Министр здравоохранения региона Ирина Кондратьева сообщила, что для оказания помощи пациентам привлечены главные внештатные специалисты республики. За всеми пострадавшими организовано круглосуточное наблюдение, а в сложных случаях проводятся телеконсультации с ведущими федеральными медицинскими центрами.

Следственное управление СКР по Республике Коми возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до пяти лет.

Параллельно собственную проверку обстоятельств происшествия проводит Управление МВД по региону. Следователи и оперативники устанавливают все детали и точные причины случившегося.