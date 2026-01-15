После взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.293 УК РФ), сообщили в СУ СК России по республике Коми. В результате происшествия пострадали девять человек, пишет «Интерфакс», ссылаясь на региональный Минздрав.

ЧП произошло 15 января в Эжвинском районе города. По версии следствия, взрыв произошел в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД. Число пострадавших не называется.

При этом в полиции, комментируя инцидент, заявили, что во время учебных занятий с личным составом загорелась крыша. О взрыве в ведомстве не упомянули.

«В результате несколько человек обратились за медицинской помощью», — уточнили в ведомстве, добавив, что по факту случившегося проводится проверка.

Обстоятельства пожара также расследует прокуратура республики.

В пресс-служба Минздрава Коми рассказали «Интерфаксу», что всего пострадали девять человек, восемь из которых были госпитализированы.

«112» пишет, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии. У них диагностированы баротравма и отравление угарным газом.

«У двоих людей была клиническая смерть, их откачали. Троим из госпитализированных от 19 до 22 лет», — сказано в посте.

По данным источников URA.RU в правоохранительных органах, в здании произошел случайный подрыв светошумовой гранаты.

Baza писала, что взрыв произошел в ходе строительных работ, около двухсот человек были эвакуированы. Телеграмм-канал не исключал, что причиной могла стать детонация баллона.

Пожар в центре профподготовки уже потушен. Для ликвидации последствий привлекались 56 сотрудников личного состава и 16 единиц техники.