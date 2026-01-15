Взрыв произошел в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, в здании сильное задымление, пишет Baza.

По предварительным данным, семь человек пострадали, около двухсот человек эвакуированы.

В СУ СК по Коми сообщили RTVI, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводятся проверочные мероприятия. Других подробностей об инциденте пока нет.

Baza позже уточнил, что взрыв произошел в ходе строительных работ. По данным канала, как минимум 9 человек получили травмы.

«Что стало причиной взрыва — детонация баллона в ходе проведения ремонтных работ или светошумовая граната — устанавливается следствием», — пишет человек.

По данным SHOT, в центре взорвалась светошумовая граната. Телеграм-канал отмечает, что число пострадавших выросло до 10.

Также SHOT отмечает, что три человека в тяжелом состоянии госпитализированы после взрыва, у пострадавших отравление продуктами горения, травмы и ожоги.

«На месте работают пожарные, очаг не локализован», — добавил канал.

«Осторожно, новости» пишет, что площадь возгорания составляет около 340 кв метров.