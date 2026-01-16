Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по Республике Коми.

В ходе расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, была получена информация о превышении должностных полномочий одним из педагогов центра.

Отмечается, что во время планового учебного занятия со слушателями 15 января мужчина воспользовался учебно-имитационной гранатой, что привело ко взрыву и возгоранию легковоспламеняющихся предметов, находившихся в помещении.

В результате произошедшего пострадали 20 слушателей. Задержанный был помещен под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. По факту произошедшего были назначены судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка документации, проводятся допросы свидетелей.

Ранее сообщалось, что четверо пострадавших в результате взрыва находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом и еще трое — в состоянии средней тяжести. Для оказания помощи пострадавшим были привлечены ведущие внештатные специалисты региона и организовано круглосуточное наблюдение, в сложных случаях проводятся телеконсультации с федеральными медицинскими центрами.

Происшествие произошло днем 15 января на улице Менделеева. Сообщалось, что в результате взрыва произошло возгорание, которое было локализовано на площади 340 квадратных метров.