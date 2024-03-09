Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер рассказал, почему пришел на прощание с Николаем Рыжковым, могут ли возникнуть проблемы у посетивших похороны Алексея Навального и каковы перспективы конфликта на Украине.

О похоронах Рыжкова и Навального

1 марта в Москве состоялись похороны последнего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова и оппозиционера Алексея Навального. Рыжкова отпели в храме Христа Спасителя и похоронили на Троекуровском кладбище. Отпевание Навального состоялось храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине, а похороны — на Борисовском кладбище. Проститься с Навальным пришли его сторонники. Как сообщила «Медиазона»* со ссылкой на данные Московского метрополитена, с 1 по 3 марта на ближайшую к Борисовскому кладбищу станцию «Борисово» вошли на 27 тыс. человек больше, чем обычно. Проводить оппозиционера в последний путь, в частности, пришли политики Борис Надеждин, Евгений Ройзман* и Екатерина Дунцова. Явлинский посетил церемонию прощания с Рыжковым.

Я работал с Николаем Ивановичем [Рыжковым], работал с ним в качестве заведующего сводным экономическим отделом Совета министров СССР по экономическим реформам. Несмотря на то что в итоге у нас были очень разные точки зрения на ключевые вопросы, Николай Иванович был очень порядочным и честным человеком. И он сыграл положительную роль в судьбе многих людей, с которыми мы вместе работали.

Он был человеком благородным, он не был ни коррупционером, ни жуликом, что, в общем, очень важно. Он был вторым человеком в государстве после [Михаила] Горбачева.

Там людей было совсем немного, которые прощались с ним. Это было в 12 часов дня в храме Христа Спасителя. Я хотел с ним попрощаться, потому что это был человек очень благородный, хотя взгляды наши были совершенно разные. Поэтому я к нему пришел.

А потом я пошел в церковь и помолился за Алексея Навального. Этого достаточно для меня <…> Это очень личная вещь. Я же знал Алексея Навального, он был восемь лет в «Яблоке». У нас были категорически разные взгляды политические. Но сейчас речь не об этом.

Сейчас речь идет о том, что то, что с ним случилось — это страшная трагедия. И эта страшная трагедия является следствием той дикой пенитенциарной системы, которая создана в России. Которая существует, кстати говоря, сама по себе. Которая просто уничтожает людей.

О разногласиях с Навальным

У нас серьезные расхождения. Только я предлагаю вам поговорить об этом дней через 40. Он только что умер, и я не хочу обсуждать все эти политические разногласия. Они очень глубокие, серьезные и принципиальные. Только не сейчас, не время этим заниматься. Сейчас я только могу сказать еще раз и еще раз то, что я сказал в молитве о нем: «упокой, Господи, душу его и прости ему прегрешения вольные и невольные». Это всё, что можно сказать сейчас.

О том, могут ли быть проблемы у тех, кто пришел на похороны Навального

К кому придут, к кому не придут [с обысками]. [Это зависит] от того, как следователи решат. Какие-нибудь списки есть у них.

Сейчас же с помощью вот этих всех средств слежки <…> людей же ловят. У меня сколько сейчас случаев, примеров. Человек зашел когда-то на митинг абсолютно официальный. Ну, он же проходил рамку. Теперь его в метро хватают, тащат куда-то, но потом отпускают. Но это значит, что все под контролем. Кроме того, поинтересуйтесь, как это выглядит, скажем, в Китае. Там это вообще тотальная система.

О Юлии Навальной

Юлия Навальная после смерти мужа заявила, что продолжит его дело. Также она выступила в Европарламенте с призывом «прибегать к новаторским методам» для влияния на Россию.

Я ее совсем не знаю. Если у меня будет случай с ней познакомиться, тогда я вам что-то скажу.

Она милая, симпатичная женщина, которая попала в страшную, трагическую ситуацию. Это всё, что я могу сказать. Какое это будет иметь отношение к политике, этот вопрос открытый.

О выдвижении Надеждина

Борис Надеждин в декабре 2023 года был выдвинут партией «Гражданская инициатива» в качестве кандидата на выборы президента России. В его программе был пункт о том, что «Россия должна завершить СВО и начать мирные переговоры с Украиной и Западом». Перед штабами Надеждина выстраивались очереди из желающих поставить подписи в его поддержку. ЦИК 8 февраля отказал Надеждину в регистрации кандидатом, сославшись на большой процент недействительных подписей. Политик пытался обжаловать недопуск в Верховном суде, но безрезультатно.

Если вы посмотрите государственные социологические исследования, то вы увидите, что 20% они все время рисуют тех, кто не согласен с СВО. С первого дня и до сих пор. 20%, я вам напомню — это ни много, ни мало 20 миллионов человек. Вот они их все время и пишут <…> [Надеждина] взяли для того, чтобы показать, что есть эти 20%. Но потом оказалось, что это слишком в интернете шумная история, и его сняли. Вот и все <…> [Антивоенная] риторика [Надеждина] длилась три месяца. Посмотрим, какая будет теперь <…> Он выдвигался от девяти партий, был членом пяти партий. Он такой.

О своем предложении по прекращению огня на Украине

Явлинский не раз выступал за немедленное прекращение боевых действий на Украине. В феврале 2023 года он написал в статье, что соглашение о прекращении огня — это «самый предварительный, самый первый шаг к любому началу урегулирования», и «пока идут боевые действия и гибнут люди, никакие попытки обсуждений или переговоров не имеют смысла». «Никогда в прошлом ядерная держава не была участником крупного военного столкновения, в котором затрагиваются ее жизненные интересы и перспективы. Это реальная угроза. Путин и раньше, и совсем недавно не раз прямо говорил о готовности применить ядерное оружие. Не стоит загонять ситуацию в угол. Надо прекращать», — заявлял Явлинский.

Для меня Украина очень дорога. События развиваются так, что она может не просто пострадать, с ней может быть страшная катастрофа. Так развиваются сегодня события. Уже полтора года назад я писал об этом, и год назад, в январе-феврале необходимо было прекращение огня. Тогда Украина была в другом положении. За этот год положение дел изменилось решительно.

Если вы посмотрите, как выступал Путин только что с посланием, это совсем другая ситуация, нежели год назад. Пропустили момент, когда необходимо было добиваться прекращения огня. Прекращение огня — это не капитуляция. Все, кто против прекращения огня, выступают за гибель людей <…> А параллельно с этим происходят процессы, которые ведут ситуацию в Украине просто к катастрофе.

Очень опасная ситуация складывается. И складывается она потому, что, во-первых, возник конфликт на Ближнем Востоке. Внимание Америки — а она главный спонсор — отвлечено на Ближний Восток. На Ближнем Востоке сейчас разворачивается очень тяжелый конфликт, все шире и шире, и внимание туда привлечено, в том числе из-за Красного моря, потому что там большие проблемы возникают.

Вторая особенность ситуации заключается в том, что так называемое контрнаступление Украины закончилось ничем. Просто провалилось полностью. И, как написал [бывший] главнокомандующий войсками [Валерий] Залужный, всё пришло в тупик.

Так если все пришло в тупик, так надо же что-то с этим делать. Надо вести переговоры о прекращении огня.

Я категорически настаиваю на том, что только прекращение огня в этой ситуации может иметь какую-либо перспективу. Это самый главный вопрос. Это не речь о том, кто кому сдается. Это не речь о том, что будет потом. Это не речь о том, какие будут переговоры, чем они закончатся, что будет с территориями, что со всем с этим будет. Это не об этом речь. Это речь только о том, чтобы остановиться. Попытаться.

О том, готов ли Путин прекратить боевые действия

Откуда я знаю? Надо пытаться <…> У него свои там интересы и свое поведение.

В этом заключается дипломатия. Надо пытаться, надо работать, надо что-то предпринимать. Для этого есть Белый дом, для этого есть НАТО, для этого есть Брюссель, для этого есть Пекин. Вот эти все, кого я сейчас назвал, так или иначе должны этим заниматься.

О том, что должно произойти для прекращения огня

Я не знаю, что должно произойти. Должно дойти до кого-нибудь, что это очень важно. Вот и всё. Оно просто не доходит, потому что их это не интересует. Не их же убивают — их не интересует.

Это не интересует ни одного политика в Европе из принимающих решения. И это не интересует президента Соединенных Штатов и все его знаменитое окружение. Это никого не интересует, оказалось. Не только Москву не интересует, но и их никого не интересует. Они готовы продолжать это до бесконечности.

Они уже деньги Украине не дают и все равно готовы продолжать, за счет жизни украинцев и за счет разрушения Украины они готовы продолжать. Ведь как развиваются события? События развиваются так, что Украина находится все в более и более невыгодном положении.

В этом же дело. А мне она дорога. Я уже писал об этом и еще раз вам скажу: мне Россия и Украина как левая и правая рука. Они мне дороги, я там родился.

О перспективах боевых действий

Я об этом даже думать не хочу. Ничего хорошего я там не жду. Если вас интересуют военные эксперты, то попробуйте взять интервью у [бывшего] начальника Объединенного командования американских штабов генерала Марка Милли. Он только что в своем интервью в очередной раз сказал, что надо останавливаться, потому что нет никакой перспективы.

Он, правда, уже в отставке, поэтому он может это прямо говорить. Но он это говорил и полтора года назад, когда он еще был одним из главных военных Соединенных Штатов. Или почитайте, что <…> пишут серьезные люди, понимаете? А не просто ослепляющий политиков интернет.

О том, каков будет ответ России на вступлении войск НАТО в конфликт

Ядерный — и сразу. По Европе, по тому, откуда будет идти опасность <…>

Речь не идет о тактическом ядерном ударе. Речь идет о настоящем прямом, серьезном ядерном ударе, полномасштабном. Россия несопоставима по своим военным возможностям с НАТО. Если НАТО начнет боевые действия, то ответ будет ядерный и полномасштабный тут же, потому что никаких других возможностей у России нет, чтобы противостоять НАТО, потому что НАТО гораздо более сильная структура.

И как только это начнется — всё, тут же будет применено ядерное оружие. И в ответ [будет применено]. И всё.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с европейскими коллегами заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск» на Украину, но «ничего не может быть исключено». Позже глава МИД Франции пообещал, что французы не будут умирать за Украину. 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора, в ходе которого, по ее словам, высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможный удар по Крымскому мосту. По словам Симоньян, она получила запись от «товарищей в погонах». Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее «очень серьезным вопросом» и заверил, что «идет очень тщательное, очень интенсивное и быстрое расследование».

О политической системе в России

Дело не в личности, и это очень важно понимать. Это очень наивное представление: вот мы поменяем Сидорова на Петрова, и тогда все будет. Не в этом дело. Дело в том, что система такая в России.

В 1990-е годы создали такую систему, при которой может быть не просто нынешний президент, а может быть гораздо худший.

Потому что у вас нет разделения властей, у вас нет независимого суда, у вас нет верховенства закона. У вас нет парламента, который представляет интересы граждан. У вас нет независимой прессы. У вас нет самостоятельных граждан, у которых собственные доходы и которые представляют собой предпринимателей и средний класс. Ничего этого в России нет <…> Надо понять, в чем дело, а не привязывать это к отдельной фамилии. Будет другая фамилия, а все будет то же самое или даже еще хуже.

И дело не в коррупции. Тут дело не в коррупции, тут дело совсем в других вещах. Я вам серьезно говорю: нет независимой судебной системы, нет верховенства закона, нет парламента. Общества нет. Есть много хороших людей. Я очень люблю Россию, очень люблю и верю в нее. Здесь очень много хороших людей, но нет общества.

А перспектива совсем другая должна быть, принципиально другая. И не только у России, но и у Украины. И у Беларуси, кстати говоря, другая должна быть перспектива. Европейская перспектива должна быть. Поэтому для меня лично очень важно, чтобы сохранилось государство Украина. Чтобы и Россия, и Украина, и Беларусь шли по европейскому пути. Но сейчас кризис и в Европе тоже.

О послании Путина федеральному собранию

Там не было ничего о будущем. Там примерно на 17 триллионов рублей обещаний, но их — 17 триллионов — в бюджете нет. Значит, в результате, что будет? Будет повышение налогов, будет инфляция <…> Это всё предвыборные обещания. Ну, предвыборные обещания они и есть предвыборные обещания.

Деньги будут браться из того, что будут повышаться налоги, будет инфляция. И, возможно, есть надежда, что экспорт нефти не будет падать, а будет по-прежнему в больших объемах, что, в общем, нельзя исключать — экспорт нефти куда-нибудь в Китай, в Индию, а на самом деле еще и в Европу.

Вот газ до сих пор идет через Украину. Вот что такое деньги, понимаете? Они все думают про деньги, они не думают про жизнь человека.

Как вести себя сторонникам Явлинского во время президентских выборов

Мы проиграли. Делайте, что хотите. Вы же не дети, вы же взрослые люди. Повлиять вы не можете, ситуацию изменить вы не можете. Хотите — идите, не хотите — не идите. Как хотите. Не имеет значения.

О будущем «Яблока»

Нас могут закрыть в любой момент. У нас много людей попали под давление, под санкции. Я очень уважаю всех, кто сегодня приходит и вступает в «Яблоко». Я готов им поклониться и пожать руку. Таких людей немало. Но что власти могут сделать с «Яблоком»? Да что угодно <…> Условия нам ставить не надо, потому что мы их не будем выполнять. Никакие условия мы выполнять не будем.

Рекомендации для тех, кто живет в России

Я бы им сказал, что, прежде всего, им надо понять, почему это стало реальностью. А потом объяснять это своим близким, а потом объяснять это своим друзьям и товарищам. Нужно, чтобы в России появилось общество. Я уверен, что когда-нибудь откроется дверь вновь. Всю мою жизнь так происходило. Был абсолютный мрак. Абсолютно никакой надежды. И вдруг открывались двери. Вдруг появился Михаил Сергеевич Горбачев.

*внесен(ы) Минюстом России в реестр иноагентов