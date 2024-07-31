В ближайшие часы между Россией, Беларусью, США и Германией может состояться масштабный обмен заключенными. Об этом сообщает словенский телеканал N1 со ссылкой на собственные источники.

По их информации, в сделке могут участвовать и другие страны, среди которых называется Словения, где 31 июля состоялось закрытое судебное слушание и вынесение приговора обвиняемым в шпионаже россиянам Артему и Анне Дульцевым. Из здания суда их выводили через черный ход, обращает внимание канал.

«Они являются частью более крупного обмена пленными, который, как ожидается, состоится между Россией, Соединенными Штатами Америки, Германией и Беларусью в ближайшие часы», — передает N1.

Артема и Анну Дульцевых арестовали в Словении в декабре 2022 года, суд признал их виновными в шпионаже, сообщает канал. По его информации, в Словению они приехали из Аргентины в 2017 году, где они получили аргентинские паспорта с именами Людвиг Гиш и Мария Майер.

Еще одного участника обмена, в возращении которого заинтересована российская сторона, телеканал называет Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии.

Кроме того, по информации канала, частью обмена могут стать журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, отбывающий в России наказание по статье о шпионаже, а также гражданин Германии Рико Кригер, задержанный в Беларуси и изначально приговоренный к смертной казни. Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о помиловании немца.

Утром 31 июля агентство РИА Новости обратило внимание, что из электронной базы Федерального бюро тюрем США пропали карточки некоторых граждан России, осужденных в стране. В частности, исчезли карточки Александра Винника, Максима Марченко, Вадима Конощенка и Владислава Клюшина.

В то же время адвокат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Ольга Карлова утром 31 июля отметила, что не может назвать точное местонахождение ее подзащитного. Агентству «Интерфакс» она рассказала, что из колонии, где отбывал наказание бывший морпех, ей не отвечают.

Кроме того, с понедельника, 29 июля, из российских колоний в неизвестном направлении этапировали нескольких известных в России заключенных. Среди них Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза*, Олег Орлов*, Саша Скочиленко*, Лилия Чанышева*, Ксения Фадеева, Мария Пономаренко.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева допустила, что вывезенные из российских колоний заключенные могут быть «частью группового обмена». Между тем, в Кремле отказались обсуждать вопрос обмена.

«Эту тему мы не комментируем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про сделку с участием журналиста Гершковича.

В военном телеграм-канале «МИГ России» также предположили, что «грядет большой обмен». Авторы канала допустили, что часть сделки могла обсуждаться в ходе встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме 25 июля.

Лидер партии «Справедливой России ― За правду» Сергей Миронов, комментируя возможный обмен заключенными между Россией и США, отметил, что этот вопрос «давным-давно назревает», но ему «ничего про это неизвестно».

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