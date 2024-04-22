Китайские астрономы нашли на Луне кратер, из которого был выбит околоземный астероид Камоалева (на него в ближайшем будущем должны высадиться тайконавты). С помощью моделирования ученые смогли показать, что этот астероид был выбит из Луны другим, более крупным, говорится работе, опубликованной в журнале Nature.

Из порядка 30 тыс. известных науке околоземных астероидов лишь несколько десятков имеют схожие в Землей элементы орбиты и могут условно называться квазиспутниками Земли, которые вращаются вокруг Солнца синхронно с нашей планетой, двигаясь в ее окрестностях . Один из таких квазиспутников — астероид Камоалева (2016 HO3), обнаруженный в 2016 году. Происхождение его некоторое время оставалось загадкой, однако недавно, изучив спектральные характеристики объекта, ученые пришли к выводу, что они схожи со свойствами лунных минералов. Это указало на то, что Камоалева в прошлом был выбит с поверхности Луны в результате удара другого астероида.

Ученые под руководством Ифэй Цзяо из Университета Цинхуа (Китай) в изучении необычного астероида пошли дальше и попытались найти место на Луне, из которого он был выбит. Ученые обратили внимание на то, что Камоалева довольно быстро вращается, это указывает на его высокую прочность — в противном случае за счет центробежных сил от него бы отлетали фрагменты. Проведя компьютерное моделирование ударного взаимодействия неизвестного астероида с Луной, и проанализировав свойства Камоалевы, ученые пришли к выводу, что на поверхности спутника при ударе должен был остаться кратер, в поперечнике превышающий 10-20 километров.

Расчеты показали, что при подобном ударе в космическое пространство было выброшено множество обломков, которые свободно летали бы минимум 10 млн лет. Поскольку в настоящее время мы не наблюдаем подобных обломков, ученые предположили, что возраст Камоалева составляет 10-100 млн лет. Так методом исключения ученые указали на кратер Джордано Бруно на обратной стороне Луны, как на наиболее вероятное место происхождения астероида.

«Таких молодых кратеров требуемого диаметра 10-20 км на Луне очень мало, лишь несколько десятков кандидатов, к примеру — широко известный кратер Джордано Бруно (диаметр 22 км, возраст 1-10 млн лет), — говорится в исследовании. — Поскольку кратер Джордано Бруно самый молодой из них, с обилием расплавленных пологих стенок и выраженными лучами разлета, мы сосредоточились на нем, как возможном источнике. Ясно, что крупнейшие, наиболее молодые кратеры являются наиболее подходящими источниками, поскольку они дали больше всего обломков, которые до сих пор остаются в космосе или близко к орбите Земли. И действительно, Джордано Бруно — единственно возможный источник, удовлетворяющий этим критериям».

Моделирование показало, что при ударе могло образоваться от 100 до 400 отдельных обломков размером с Камоалеву, а размер исходного астероида-импактора составлял 1,66 км. Большая часть этих обломков после удара разлетелась за пределы орбиты Земли примерно в течение 10 млн лет, но какие-то фрагменты могли остаться.

Проверить правильность своих расчетов астрономы смогут после запуска Китаем миссии «Тяньвэнь-2» в 2025 году, с помощью которой планируется доставить на Землю образцы астероида Камоалева.