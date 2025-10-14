Вооруженные силы Мадагаскара взяли под контроль остров. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на полковника армии Майкла Рандрианирину. Ранее в стране вспыхнули молодежные протесты.

«Мы взяли власть в свои руки», — заявил Рандрианирина в эфире национального радио.

Полковник также добавил, что военные распустили все госорганы за исключением нижней палаты мадагаскарского парламента. Там за несколько минут до объявления Рандрианирины проголосовали за импичмент президенту страны Андри Радзуэлине.

Сам глава государства на фоне массовых протестов бежал с острова, но отказался уходить в отставку. Лидер оппозиции в парламенте Ситени Рандрианасолониаико сообщил Reuters, что президент покинул Мадагаскар 12 октября после того, как армия присоединилась к протестующим. Другой источник агентства рассказал, что Радзуэлина вылетел из страны на французском военном самолете.

В своем обращении президент страны заявил, что ему пришлось уехать в безопасное место, но не сказал, где именно находится. Он также добавил, что «не позволит уничтожить Мадагаскар».