Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на Урале и в Сибири, приняли участие в опросе центра развития гуманитарных технологий «Новая эра», посвященном их готовности осваивать рабочие профессии для работы в сфере промышленности. Среди основных проблем они назвали отсутствие информированности об условиях работы на производстве, а также нехватку активности со стороны будущих работодателей. Доцент департамента прикладной экономики, заведующий лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Карачаровский в разговоре с RTVI прокомментировал результаты исследования.

Эксперты центра «Новая эра» провели опрос о готовности молодежи из «традиционно промышленных регионов России» в ноябре-декабре 2021 года. В нем принял участие 1461 житель Урала (Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край и Республика Башкортостан) и Сибири (Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области, Алтайский и Красноярский край).

Почти половина респондентов утвердительно ответила на вопрос о готовности освоить производственную профессию — их доля составила 52,1%. О том, что им неинтересна рабочая профессия заявили 19,8% опрошенных. Тремя главными условиями участники опроса назвали высокую оплату труда (93,4%), комфортные условия (85,3%), а также стабильность и надежность их рабочего места (77,9%).

Значимость для общества

Более трети опрошенных (39%) назвали существенным фактором для своей мотивации ее значимость для общества. С момента распада Советского Союза выпуск квалифицированных рабочих и служащих сократился почти в пять раз, и за это время успел сложиться «непрестижный» образ рабочих специальностей, отметил в разговоре с RTVI Владимир Карачаровский.

«За это время установка общественного сознания, что быть рабочим не слишком престижно, превратилась в элемент культуры. Выросло не одно поколение молодежи, которая прекрасно понимает, что престижно, что не престижно. Они привыкли к тому, что престижно быть менеджером торгового зала в бутике, престижно быть стилистом, дизайнером и так далее. Молодежь совершенно не приучена к тому, что престижно, например, быть рабочим у станка, токарем, слесарем. Подчеркну еще раз, — это уже успело превратиться в элемент культуры, это представление передается по наследству, вживлено в ткань нашего общества», — сказал он.

Карачаровский выразил уверенность в необходимости комплексного подхода к решению этой проблемы, так как изменить ситуацию с восприятием в обществе рабочих профессий в рамках одной программы за несколько месяцев или даже 1-2 года не представляется возможным. Двумя необходимыми условиями для возникновения обратного роста спроса на рабочие специальности он назвал повышение уровня оплаты труда рабочих и устойчивую государственную политику в этой сфере.

«Для этого требуется, чтобы прошло хотя бы два-три года, в течение которых за рабочие специальности будут действительно хорошо платить, чтобы молодежь, которая окончила соответствующие учебные заведения, получила возможность устраиваться на престижные рабочие места и получать заработную плату, превышающую хотя бы среднюю по России. Если мы говорим о машиностроении — ключевой для нас сегодня отрасли — нужно, чтобы этот тренд на рынке труда устойчиво существовал хотя бы 2-3 года. Только тогда молодежь начнет обращать внимание на эти специальности», — сказал он.

Нехватка информации

Многие из опрошенных (40,9%) также сообщили о нехватке информации об условиях труда у специалистов рабочих специальностей. Основным инструментом коммуникации между молодыми специалистами и компаниями должны служить цифровые платформы, где публикуется информация о количестве и типе сотрудников, в которых нуждается предприятие. Однако в последнее время ситуация на этих платформах стала меняться, рассказал Карачаровский.

«На сайтах поиска работы появляется значительная доля объявлений, в которых говорится о престижных условиях труда для представителей рабочих профессий. Но опять же, здесь не хватает накопленной информации об историях успехов, например, молодых рабочих, потому что текущий спрос возник только недавно.

Возникший спрос на рабочие профессии сейчас воспринимается обществом как некий шок. Все почувствовали, что рабочие специальности стране снова нужны, но все сейчас живут в ситуации очень короткого горизонта прогноза, поэтому неизвестно, какие потребности у предприятий будут через год-два года, сохранится ли спрос на рабочих за это время, или снова сократиться.

Этого сейчас не знают ни предприятия, ни те, кто решает, куда пойти учиться. Нужно время, чтобы этот процесс устоялся, институционализировался, время, которое докажет, что спрос на квалифицированных рабочих в России — это всерьез и надолго», — сказал он

В случае, если государство устойчиво взяло курс на импортозамещение и возрождение промышленности по широкому фронту отраслей, предприятия смогут четко сформулировать потребность в рабочих специальностях в течение полутора лет.

«Сейчас часто рабочие специалисты нужны предприятиям для того, чтобы выполнить поступивший госзаказ. А будет ли он завтра — неизвестно. В таких условиях обычно требуются специалисты супер-высокой квалификации со стажем работы на срочный контракт, а не массы молодых специалистов для долгосрочного найма. Если предприятия поймут, что потребность является долгосрочной, а не сиюминутной, то они сами начнут рекламировать свои вакансии и делать всё, чтобы молодежь обратила на них внимание», — подчеркнул Карачаровский.

Подготовка и целевое обучение

Отвечая на вопрос о планах по сотрудничеству с крупными промышленными корпорациями в рамках студенческих и молодежных программ для будущих рабочих, почти две трети респондентов (58,5%) пожаловались на нехватку «активности» со стороны будущих работодателей.

Комментируя низкий уровень активности, который проявляют в работе с молодежью представители малого и среднего бизнеса в сравнении с крупными корпорациями, Карачаровский напомнил, что крупные компании в большей степени уверены в своем будущем.

«Первым эшелоном спроса на рабочую молодежь будут, конечно, крупные корпорации. Они же будут стремиться переманить к себе лучших в стране или в регионе представителей из числа высококвалифицированных рабочих со стажем. Поэтому именно на крупных предприятиях возникнет своеобразный «сплав» профессиональных «звезд» и рабочей молодежи, которую они будут обучать. Со стратегической точки зрения, такое соединение в рамках одного предприятия — это очень хорошо, потому что позволит «звездам» передавать свои навыки напрямую молодежи», — отметил он.

Одним из важных для предприятий параметров при поиске новых сотрудников также является время, которое предприятию нужно будет затратить на погружение молодых специалистов в профессию.

«Сейчас предприятия ищут специалистов коротким путем — пытаются напрямую выйти на опытных специалистов с высокой квалификацией. А для того, чтобы предприятия стали по-настоящему рассчитывать на молодежь, а не только на готовых «звезд» в рабочих профессиях, они должны быть уверены, что горизонт планирования большой, что рабочие специалисты потребуются им не на год, а навсегда», — пояснил он.

Культурно-просветительские передачи, направленные на освещение содержания и важности рабочих профессий в жизни предприятия, а также профориентационные мероприятия в школах могут стать еще одним каналом сближения той части молодежи, которая присматривается к рабочим специальностям со своими будущими работодателями. При этом в стране должны сложиться такие условия, при которых потенциальным работодателям будет выгодно заниматься не только поиском «звезд» для реализации имеющегося сегодня у них сверхсрочного госзаказа, но и работать с расчетом на стратегические цели, выращивать и воспитывать в своих стенах, у станков новое поколение рабочих для долгосрочной совместной работы, подчеркнул Карачаровский.

Одним из эффективных методов повышения мотивации молодежи к освоению рабочих профессий он назвал увеличение мест для абитуриентов в рамках целевого обучения.

«Именно на целевое обучение сейчас можно сделать ставку, потому что, если ты учишься в колледже, на свой страх и риск решив освоить рабочую профессию, не зная на самом деле, что будет через два-три года, когда ты закончишь образование — это одно дело, а другое дело — когда предприятия будут говорить каждому абитуриенту: «Мы на вас рассчитываем и ждем», — сказал Карачаровский.