Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ, Медтех) опубликовал на своем YouTube-канале интервью с замдекана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ Марией Воронцовой, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина. В интервью не упоминалось ни предполагаемое родство с главой государства, ни семейная жизнь вообще, но Воронцова ответила на несколько личных вопросов. Подробности — в материале RTVI.

Интервью впервые было опубликовано 16 декабря на странице Медтеха во «ВКонтакте». Перед Новым годом оно появилось на YouTube-канале фармацевтической компании «Промомед», а 10 января ― на YouTube-канале Медтеха. Разговор с Воронцовой вел руководитель организации Вячеслав Шуленин.

Центр инновационных технологий в здравоохранении открылся в Москве на проспекте Вернадского в 2022 году при участии мэра города Сергея Собянина. Основной целью работы центра заявлены поиск и содействие разработке и внедрению передовых технологий в московское здравоохранение.

Мария Воронцова представлена в интервью как кандидат медицинских наук, заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ, член президиума Российской ассоциации содействия науке и ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.

О мечте детства и своей работе

Воронцова рассказала, что с детства мечтала стать врачом, а наука «прибилась чуть попозже» ― в старших классах школы, «когда появилась некоторая большая осознанность».

«Вообще после окончания школы я сначала хотела пойти на экономиста обучаться. Но такое время, знаете, надо делать все вопреки. И я подумала: ну что так, все уже знают, куда я собралась, все мне очертили путь дальний и надежный. Я что-нибудь другое придумаю, такое вот совершенно из ряда вон выходящее. И выбрала медицину», — поделилась она.

Отвечая на вопрос о том, какую профессию она предпочла бы сейчас, Воронцова отметила, что не жалеет о своем выборе.

«Я в своей профессии чувствую себя комфортно. Я бы выбрала ее снова, если бы была такая возможность, и причем именно по такому пути: сначала врач, врач плюс наука, потом немножко экономики», ― сказала она.

По словам Воронцовой, сейчас ее команда «ведет исследования в сторону молекулярных процессов воздействия паратгормона на костную ткань» и стволовые клетки.

Об отношении к «генетическим ножницам»

По словам Воронцовой, врачам хотелось бы, чтобы пациенты с хроническими и врожденными заболеваниями имели возможность вылечиться.

«И, возможно, новейшие технологии, будь то CRISPR, будь то клеточные технологии, дадут нашим пациентам такую возможность. Но мы, как врачи, должны блюсти их безопасность. <…> Касательно CRISPR могу сказать, что все-таки многого мы еще не знаем, хотя уже зарегистрированы случаи клинических испытаний, применения препаратов на основе этой технологии. <…> Но ученые, врачи, мне кажется, должны четко понимать, каков риск. Он никогда не будет нулевым. И перевешивает ли этот риск пользу или наоборот», — сказала Воронцова.

При этом она отметила, что не уверена в необходимости изменять клетки эмбриона, чтобы дети не наследовали заболевания родителей.

«Не думаю, что мы готовы предугадать все последствия и риски таких технологий. Я все-таки за то, чтобы побольше знать, прежде чем делать «Семь раз отмерь ― один раз отрежь»», — считает замдекана ФФМ МГУ.

CRISPR-Cas9 — технология редактирования генома, удостоенная в 2020 году Нобелевской премии по химии. Методика «генетических ножниц» позволяет распознавать и «вырезать» из ДНК дефектные гены, что открывает возможности для лечения наследственных и хронических заболеваний.

О высшей ценности российского общества

Рассуждая об экономическом эффекте генетических исследований для страны, Воронцова высказала мнение, что российское общество с его жизненными устоями, культурой и религиями «все-таки не столь экономикоцентричное».

«Мы в большей степени человекоцентричное общество, и для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни. И каждый прожитый прожитый день жизни, даже если он для экономики, может быть, не столь, извините за такое слово, выгоден, не столь значим, ― в духовных ценностях для нас это более значимый, мне кажется, эффект», — считает Воронцова.

О применении искусственного интеллекта в медицине

По мнению Воронцовой, искусственный интеллект «однозначно» будет больше применяться в медицине, помогать врачам обрабатывать массивы данных, следить за состоянием пациентов и ставить правильные диагнозы. При этом она подчеркнула, что такие технологии должны быть вспомогательными, а окончательное решение должно оставаться за человеком. Также Воронцова выразила надежду на то, что ее студенты не будут пользоваться ChatGPT при написании курсовых работ.

О перспективах регенеративной медицины в России

Суть регенеративной медицины в том, чтобы дать возможность организму восстановить поврежденную или утратившую функции ткань или орган. Это делается с помощью генетических методов, клеточной терапии или тканевой инженерии.

По словам Воронцовой, рынок регенеративной медицины в России находится на начальной стадии, поэтому «много есть где разбежаться». Она отметила, что это сложная высокотехнологичная область, требующая больших вложений, «но вместе с тем малая конкуренция».

По мнению Воронцовой, в обществе «поутих» страх перед клеточными препаратами, поэтому их можно смелее применять и выводить на рынок.

«Соответственно, сейчас начинается такой серьезный бум в этом направлении, И мне кажется, нашим соотечественникам стоит задуматься о том, чтобы тоже принять участие», — сказала замдекана ФФМ МГУ.

О личном

В конце интервью Шуленин задал Воронцовой вопросы о любимых книгах, о хобби и мечтах. Она назвала себя «немножко старомодным человеком» и призналась, что любит творчество Александра Пушкина ― поэму «Евгений Онегин» и сказки, в которых «очень много, если не вся собственно, мораль и правда». Воронцова добавила, что из русской литературы ей также «очень нравится» Федор Достоевский, а примером иностранных книг, которые «сдвинули сознание» и «расширили кругозор на жизнь», она назвала антиутопию Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

В числе других любимых произведений Воронцова назвала «Записки у изголовья» японской писательницы Сэй-Сёнагон, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и все тома эпопеи «Дюна» Фрэнка Герберта, в которых есть «много интересных мировоззренческих идей».

Из научно-популярной литературы Воронцова посоветовала к прочтению книгу «Гормоны счастья», где, по ее словам, есть «практические советы, как стать счастливым, как управлять своим гормональным фоном, чтобы он помогал нам чувствовать себя счастливыми».

Для «более серьезного прочтения» Воронцова рекомендовала трехтомник Евгения Свердлова «Взгляд на жизнь через окно генома». В ней есть много не только научной, но и «философской информации, размышлений, которые наталкивают на переосмысление многих вещей».

Своим хобби Воронцова назвала свою профессию, отметив, что даже в свободное время читает научную или врачебную литературу. Она добавила, что ее круг интересов «чрезвычайно широк ― от творчества до спорта».

По словам Воронцовой, ее «вдохновляет все, что красивое: любые картины, музеи, театр, музыка». Кроме того, она указала, что любит ходить на джазовые и классические концерты, а также старается уделять «хотя бы несколько часов в неделю» спорту, увлекается серфингом и лыжами.

Своей мечтой как детского врача-эндокринолога замдекана ФФМ МГУ назвала «увидеть день, когда хотя бы часть» врожденных и хронических заболеваний у детей станет возможно излечить. Мечта Воронцовой как ученого — узнать, откуда на Земле появилась жизнь и как появляется мысль.

Как человек Воронцова, по ее словам, мечтает о том, чтобы люди стремились к самопознанию.

«Для того, чтобы мы все с вами лучше понимали друг друга, лучше коммуницировали друг с другом. Мне кажется, очень многие проблемы из-за неправильной коммуникации, из-за недопонимания и неправильного понимания друг друга, и из-за непонимания себя в первую очередь», — заключила она.

Что говорили Путин и Песков о «дочерях» президента

Президент России Владимир Путин не делится подробностями о своей семейной жизни. Он никогда не подтверждал и не опровергал информацию о том, что Мария Воронцова ― его дочь.

В 2017 году Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что его дочери не занимаются политикой и крупным бизнесом. «Они занимаются наукой, образованием. <…> У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — говорил президент.

В 2019 году журналистка Фарида Рустамова спросила у Путина на итоговой пресс-конференции, когда он публично признает своих дочерей. В частности она имела в виду Марию Воронцову и главу фонда «Иннопрактика» Катерину Тихонову, которую СМИ также называют дочерью главы государства. Президент тогда уклонился от прямого ответа по поводу предполагаемого родства с ними.

Годом позже Путин рассказал, что одна из его дочерей (ее имени он не назвал) поучаствовала в эксперименте и испытала на себе вакцину от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии уточнил, что дочь российского лидера сама выбрала вакцину и выступила добровольцем во время второй фазы испытаний препарата.

После начала военной операции на Украине США ввели санкции против предполагаемых дочерей Путина. Песков, комментируя эти шаги, заявил, что «продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя», а также «трудно поддается пониманию и объяснению».