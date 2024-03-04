Кремль отказался комментировать поддержку Алексея Навального, похороны которого прошли 1 марта. Запись ответа пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова опубликован в телеграм-канале радиостанции «Маяк».

Журналист, задавая вопрос, отметил, что «вереница людей в очереди попрощаться [с Навальным] растянулась на километры как минимум». «Скажите, есть ли у Кремля комментарий? Считают ли в Кремле эту поддержку такой значимой, как об этом писали некоторые СМИ, и как могут прокомментировать эту поддержку?» — спросил он.

«Вы знаете, мы не много по этой теме что-то говорили. И считаем, что большего нам сказать нечего», — ответил Песков.

В день похорон оппозиционера Песков говорил, что Кремль не может дать оценку Навальному «как политической фигуре». Кроме того, он предупредил об ответственности за участие в любых несанкционированных акциях. «У нас нет никаких комментариев. У нас есть напоминание, что существует закон, его надо выполнить. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто будет в них участвовать, будет нести ответственность», — отмечал Песков.

Отпевание и похороны Алексея Навального прошли 1 марта в Москве. Желающие проститься с ним выстроились в длинную очередь: сначала к церкви «Утоли моя печали» в районе Марьино, затем — к Борисовскому кладбищу в районе Братеево. Люди клали цветы на могилу оппозиционера в этот день и продолжали класть 2 и 3 марта.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Вдова Навального Юлия пообещала продолжить его дело и заявила, что считает виновным в гибели мужа президента России Владимира Путина. Дмитрий Песков назвал подобные высказывания «абсолютно голословными и хамскими обвинениями».

Тело Навального передали матери политика Людмиле 24 февраля. До этого она рассказывала, что следователи хотят похоронить оппозиционера тайно и ставят ей условия «где, когда и как» это должно произойти.

Соратники Навального заявляли о различных проблемах при организации похорон и прощания с политиком. Как отмечала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш*, одна из площадок прямо призналась, что ритуальным агентствам запретили сотрудничать с близкими Навального.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов