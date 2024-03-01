Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что люди, которые в день похорон Алексея Навального примут участие в несанкционированных акциях, понесут за это ответственность.

«У нас есть напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто будет в них участвовать, будет нести ответственность», — заявил Песков (аудиозапись публикует радиостанция «Маяк»).

Отвечая на вопрос, может ли Кремль в день похорон оппозиционера дать оценку ему как политической фигуре, Песков заявил: «Нет, не может».

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