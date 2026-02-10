Российский адвокат Генрих Падва скончался на 95-м году жизни от инсульта. Об этом «Известиям» сказала вдова Оксана Падва. Дату и место похорон пока не определили.

«Инсульт, человеку [было] 94 года», — отметила она.

О смерти Падвы утром 10 февраля сообщил его коллега Максим Пашков. «У нас в корпорации большое горе… Генрих Павлович Падва. 20.02.1931-09.02.2026», — говорилось в сообщении юриста.

Генрих Падва свою адвокатскую карьеру начал с 1953 года. Он был удостоен одной из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотой медали имени Плевако.

Падва представлял в судах интересы семьи Владимира Высоцкого, академика Андрея Сахарова, актера Владислава Галкина, подруги лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака Ольги Ивинской, бывшего главы Минобороны России Анатолия Сердюкова, экс-председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, бывшего управляющего делами президента России Павла Бородина, а также Михаила Ходорковского*.

В декабре 2025 года Падва завел телеграм-канал, на который подписано более 6 тыс. человек.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов