Губернатор Курской области Александр Хинштейн, перенесший операцию в местной больнице после ДТП, продолжит реабилитацию в Москве. Он сообщил об этом в телеграм-канале.

«Я принял непростое для себя решение направиться для продолжения реабилитации в Москву, в федеральный центр. Почему? Вопрос не в недоверии к курской медицине, напротив, я безмерно признателен нашим врачам, которые провели мне блестящую операцию, которые организовали лечение», — сказал Хинштейн на видео.

Как он объяснил, само лечение на данный момент завершено и идет именно реабилитация, которая может занять продолжительное время, если не проходить ее в ускоренном темпе. Но возможности для этого есть только в Москве, сказал Хинштейн, который больше 20 лет был депутатом Госдумы.

«Для меня важнейшим является вопрос сроков. Ускоренная реабилитация возможна только в специализированном профильном федеральном центре, а такие центры есть только в Москве. Да, можно продолжать находиться в Курске, но тогда к полноценной работе я вернусь, к сожалению, позже, а для меня это вопрос наиважнейший», — рассказал глава региона.

Он добавил, что продолжает «держать руку на пульсе», и поблагодарил всех, от кого получает пожелания выздоровления. «Надеюсь, что скоро встану в строй», — заключил Хинштейн.

Губернатор, возглавивший Курскую область в декабре 2024 года, попал в аварию 22 января по пути в Конышёвский район, где планировал встретиться с жителями.

По версии, которая излагалась в СМИ, водитель микроавтобуса, везший Хинштейна, из-за недостаточной дистанции с передним автомобилем не успел затормозить, когда тот внезапно замедлился, чтобы повернуть. Водитель попытался объехать, но зацепил обочину и потерял управление микроавтобусом.

В тот же день Хинштейна прооперировали в Курской областной больнице. При этом сам он рассказал, что ситуация оказалась немного хуже, чем он думал — глава региона получил переломы бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка.

Хинштейну сразу предлагали перевод в московскую клинику, но он отказался, заявив, что будет «лечиться на курской земле». Он оценил врачей Курской областной больницы как «профессионалов экстра класса».