В результате аварии губернатор Курской области Александр Хинштейн получил переломы бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Хинштейн назвал свои травмы «несмертельными, но достаточно неприятными».

«Ситуация непростая. <…> Реабилитация займет определенное время. Вместе с врачами буду делать все для того, чтобы как можно быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе», — поделился губернатор.

Он добавил, что в Курской областной клинической больнице работают «профессионалы экстра класса», и поблагодарил всех, кто желает ему скорейшего выздоровления.

«На меня это, конечно, очень сильно действует, очень сильно это мотивирует», — признался глава региона.

Хинштейн попал в аварию днем 22 января. По словам губернатора, причиной стали непростые погодные условия — автомобиль, в котором он передвигался, занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

«Слава Богу, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — писал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, губернатор ехал в микроавтобусе. Авто, двигающееся перед машиной Хинштейна, якобы резко притормозило, чтобы поверить на лево, но не включило поворотник. Водитель микроавтобуса не успел затормозить: попытался объехать, но зацепил обочину и потерял управление.

Mash сообщал, что Хинштейна госпитализировали с ушибами. Позже губернатор уточнил, что врачи диагностировали у него перелом бедренной кости. Он успешно перенес операцию, но вынужден некоторое время провести в больнице. Минздрав предлагал перевести Хинштейна в московскую клинику, но он принял решение «лечиться на курской земле».

«Медики, правда, настаивают, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но я, конечно, так не могу и не хочу, поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе», — заверил он.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин передавал Хинштейну слова поддержки и планирует ему позвонить.