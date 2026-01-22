Губернатора Курской области Александра Хинштейна успешно прооперировали в Курской областной клинической больнице после ДТП, в которое он попал днем 22 января. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, врачи диагностировали у него перелом бедренной кости.

«Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось — перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь [в больнице]. Медики, правда, настаивают, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но я, конечно, так не могу и не хочу, поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе», — заверил он в своем видеообращении.

Хинштейн поблагодарил медиков за оказанную ему помощь и отметил, что Минздрав предлагал ему транспортировку в Москву, но он отказался и будет проходить лечение в Курской области.

