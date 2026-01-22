Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышёвском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», — сказано в сообщении главы региона.

Хинштейн отметил, что находится в больнице. По его словам, все обошлось без серьезных последствий.

«Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — пояснил он.

Также глава региона принес извинения жителям Курской области, с которыми не смог встретиться.

«Как поправлюсь, обязательно наверстаем», — добавил Хинштейн.

По информации Mash, глава региона ехал на 8-местном микроавтобусе, на повороте водитель не справился с управлением.

Также канал пишет, что виновником аварии могут назначить водителя Хинштейна из-за несоблюдения дистанции. По его данным, двигающееся перед машиной губернатора авто резко притормозило, чтобы повернуть налево. Однако водитель не включил поворотник — из-за чего шофер главы региона не успел затормозить, попытался объехать, зацепил обочину и потерял управление.

Должность главы Курской области Александр Хинштейн занял в декабре 2024 года после отставки и.о. губернатора Алексея Смирнова. Президент России Владимир Путин, назначая, Хинштейна врио губернатора, отметил, что в регионе «востребовано кризисное управление». Глава государства обратил внимание, что депутат ранее работал советником главы Росгвардии и имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.