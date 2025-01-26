На 17 участках побережья Черного моря зафиксировали новые выбросы мазута, сообщило МЧС России. Общая протяженность загрязненной береговой линии составляет более 63 км.

Последние данные о последствиях разлива мазута

В МЧС уточнили, что 48,6 тыс. кв. м акватории Черного моря обработали специальным сорбентом, который связывает частицы мазута. Из них 2,3 тыс. кв. м — за последние сутки.

Кроме того, сотрудники МЧС завершили откачку мазута из танкера «Волгонефть-239». За период с 19 по 25 января с танкера в битумовозы откачали почти 1,5 тыс. тонн мазута. Затем нефтепродукты перегрузили в 20 железнодорожных цистерн для транспортировки.

Для откачки мазута на судне была восстановлена система насосов и разогрева груза. Остатки нефтепродуктов, которые не получилось выгрузить с помощью судового оборудования, откачивали ручными насосами.

После завершения работ специалисты приступили к зачистке танков для разделки и дальнейшей утилизации. Проект по утилизации нефтепродуктов должен быть завершен до 30 января, а все работы по разделке судна и его удалению — до конца марта.

Второй танкер — «Волгонефть-212» — разломился на две части и затонул. В МЧС уточнили, что он находится на глубине 15 метров и ниже. Специалисты исследовали его корму и не обнаружили протечек мазута.

«Корма танкера «Волгонефть-212» находится в 11 км от береговой линии. Части корпуса залегли на глубине в 20 метров. Мониторинг кормы, грунта и воды вокруг производится регулярно», — рассказали в оперштабе Краснодарского края.

Всего с начала работ было очищено более 303 км берега и собрано 175 тыс. тонн загрязненного грунта, большую часть — 134 тыс. тонн — вывезли на площадки временного хранения. Водолазы продолжают обследование затонувших частей танкеров с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, а также собирают мазут с морского дна вдоль побережья.

Правительство выделило 1,5 млрд рублей из резервного фонда для устранения последствий разлива мазута в Черном море, сообщили 26 января в пресс-службе кабмина. Средства будут направлены на восстановление пляжей, а также утилизацию и обезвреживание загрязненного мазутом песка.

Загрязненный песок привозят в Ростовскую область

Жители Семикаракорска в Ростовской области пожаловались, что загрязненный песок с черноморского побережья стали свозить на мусорный полигон, расположенный в нескольких километрах от города. По их словам, изначально загрязненный песок должны были свозить в Аксайский район, но это не устроило местных жителей, поэтому нефтепродукты решили размещать на свалке у Семикаракорска.

«Насколько мы знаем, никакого оборудования здесь нет пока. Эта свалка отходов огромная! И она именно что свалка. И все эти отходы будут вытекать в плиты, затем в землю, а там поблизости озеро небольшое. А рядом Дон!» — заявила в разговоре с 161.RU жительница и участница местной инициативной группы.

В материале отмечается, что МЧС Кубани заключило контракт с ростовской компанией «Южный город» на вывоз загрязненного песка. При этом собеседница издания отметила, что местные жители узнали об этом случайно и начали обращаться к региональным и городским властям за разъяснениями.

Тревогу забила доктор Центральной районной больницы, по мнению которой это решение может плохо сказаться на здоровье местных жителей.

«Веры и гарантии, что это будет экологически чисто и никаких последствий не будет, у нас нет», — отметила участница инициативной группы.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на жалобы жителей, заявив, что речь идет о частном полигоне. По его словам, с местными властями решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось.

Как отметил Слюсарь, площадка к утилизации загрязненного мазутом песка с Кубани не готова, в связи с этим подобных работ проводиться на нем не будет. Часть песка уже завезли на полигон, но с 26 января въезд для фур с песком закрыт.

«Дал поручение организовать дежурство полиции. Жители со своей стороны также организуют общественный контроль. Что будем делать с уже завезенным песком, решим. Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются», — пояснил врио главы Ростовской области.

Слюсарь отметил, что черноморскому побережью необходимо оказать «посильную помощь», при этом нельзя допустить, «чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы».

«Не допустить угроз окружающей среде Дона и жителям Ростовской области. Держим ситуацию под контролем», — заверил он.

Владельцы отелей в Анапе продают свой бизнес

Телеграм-канал Shot пишет, что владельцы отелей в Анапе якобы массово продают свой бизнес. По данным канала, за последние дни на различных интернет-ресурсах появилось более 100 объявлений с соответствующими предложениями.

Как утверждает Shot, причиной продажи гостиниц стал разлив мазута, а их владельцы не готовы ждать «так долго» восстановления курортов и активно стараются избавиться от своих объектов. В разговоре с каналом собственники отелей заявили, что ближайшие пляжи сильно пострадали и пока неизвестно, сколько времени уйдет на их восстановление.

Shot отмечает, что помимо отелей в Анапе активно выставляются на продажу и другие предприятия, доходность которых напрямую зависит от туристов. В их числе кафе, рестораны, парикмахерские.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил 24 января, что пострадавшие от разлива мазута курортные пляжи восстановят к летнему сезону 2026 года. При этом окончательные данные по площади восстановления пляжей станут известны только после остановки выбросов мазута и ликвидации нефтепродуктов с побережья, уточнил он. На текущий момент расчетная площадь, подлежащая восстановлению, составляет около 280 га, необходимый объем нового чистого песка — около 840 тыс. куб. м.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.